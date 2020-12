Perchezitiile de la spitalele COVID din Brasov si Hargita: 12 persoane, inclusiv un sef din Politie, au fost retinute

Procurorii DNA Brasov si ofiteri DGA au descins joi, 3 decembrie, la mai multe institutii de pe raza judetelor Brasov si Harghita. Sunt vizate spitale COVID din aceste zone dar si Biroul de Operatiuni Speciale din Brasov.Procurorii DNA anunta ca au deschis dosar penal in rem pentru luare de mita, dare de mita, trafic de influenta, cumparare de influenta, abuz in serviciu cu obtinere de foloase necuvenite si a altor infractiuni asimilate celor de coruptie "Cauza are ca obiect presupusa atribuire frauduloasa, de catre persoane din conducerea unor spitale din judetele Brasov si Harghita, a unor contracte prin care unitatile respective ar fi achizitionat echipamente si produse medicale supraevaluate, dintre care unele nici nu indeplineau conditiile de conformitate, iar altele nici nu erau necesare.Pentru atribuirea contractelor preferentiale platite din bani publici, spitalele in cauza ar fi organizat proceduri formale prin care sa fie desemnata castigatoare o anumita firma.In schimb, persoane din conducerea spitalelor si/sau persoane cu ascendent si influenta asupra acestora ar fi primit sume de bani de la reprezentantul legal al firmei respective.Din cercetari a reiesit ca activitatile frauduloase ar fi avut loc in perioada 2019 - 2020, prejudiciul in dauna spitalelor s-ar ridica la suma totala de 1.669.234 lei, iar sumele de bani date/promise de reprezentantul firmei respective ar varia intre 5.000 euro si 89.000 euro", se arata intr-un comunicat al DNA.