Inca un "revolutionar" din Bucuresti condamnat la inchisoare cu executare: "Vreau sa ma bat cu mascatii. Sa moara familia mea daca nu sparg ficatii in voi"

A facut circ la sectia de Politie

"Mai bine ma duc la puscarie cateva luni, decat sa le platesc eu lor ca am iesit din casa"

"daca va prind pe strada, sa moara familia mea, daca nu sparg ficatii in voi. Cum ati spart voi ficatii in tovarasii mei, asa ii sparg eu in voi, sunteti prosti la cap?!"

".... in Politia Romana... nu imi pare rau de amenda...si daca puteam sa ii sparg pe aia ii spargeam sa moara familia mea..."

"i-am spus lu ala in sectie, da-ti ma astea jos si hai sa ne batem unul la unul si daca ma bati ...daca nu va las sa ma calcati in picioare, de ce nu s-a batut?"

"vreau sa ma bat cu mascatii"

"haideti sa ne dam intalnire sa ne batem unul la unul"

"sa iesim toti din casa, sa iesim toti ...., strang eu 70-50, sa mai vina si altii din alte parti, sa-i spargem, ...., sa le dam foc la masini si sa vezi cum se potoleste toata treaba asta"

"daca platesc amenda aia vreodata in viata mea, nici daca mor, mai bine ma duc la puscarie cateva luni, decat sa le platesc eu lor ca am iesit din casa".

"eu am spus de aia care au dat in tovarasii mei ca daca ii prind pe strada unul la unul, civili, le sparg ficatii, da si imi asum, civil pe strada, sa ne batem"

"eu vorbesc civil, unul la unul, pe strada, ma intalnesc cu ei la magazin, in benzinarie, unde ma intalnesc ii prind civil sa ne batem"

"va injur pana nu mai stiti de voi, ce sa-mi faceti, sa-mi dati o amenda, sa-mi faceti un dosar penal, ma ... pe dosarul vostru penal, mai imi fac zece dosare penale si care-i problema si daca ma duc la puscarie care-i problema, doar nu mi-ati da douazeci de ani, cat ... puteti sa-mi dati pentru o injuratura".

"meritati batuti, meritati omorati, sa ... familia mea"

"dar nu ai cu cine ca tara asta e prea proasta...ca daca s-ar strange cativa mai multi, cand va prinde pe strada intr-o masina cate doi-trei sa sara cate 20 de insi pe voi sa va ia cu topoare, cu bate, cu pietre, cu tot ce nimeresc, sa va sparga ..., sa iesiti pe strada, cand iesiti la patrulat pe strada sa iesiti numai cu jandarmii dupa voi, cu dubele de jandarmi sa patrulati pe strazi, sa nu mai iesiti voi singuri doi-trei insi, sa iesiti cu dubele de mascati la patrulare, asa va trebuie"

"sa ... familia mea daca nu asa trebuie, cand veniti voi cu Loganul cate doi-trei insi in el, dintr-o scara de sa sara 15-20 de insi, cu pari, sa va sparga si pe voi si pe masini, sa va dea foc"

"asa va trebuie sa va ia sa va sparga, de faceti voi pa...serifii aia din Texas, sa ia sa va spargaaaaa...si foc la masina si tot.., asa va trebuie, ca altceva nu sa faceti, voi decat sa bateti, voi profitati ca aveti hainele alea pe voi ca aveti imunitate si stiti sa bateti, nu mai stiti sa vorbiti frumos".

Apararea inculpatului la proces

Judecatoria Sectorului 5 l-a condamnat la un an de inchisoare cu executare pe Marius Cristian Belghiru, acuzat ca, in timpul starii de urgenta, la de 07.04.2020 si 08.04.2020, l-a amenintat cu acte de violenta pe un politist in cadrul Sectiei 24 de Politie.De asemenea, in cursul lunii aprilie 2020, in 20 si 22 aprilie, "inculpatul a facut doua sesiuni video pe reteaua de socializare Facebook prin care a instigat public la ura si discriminarea, precum si la savarsirea de acte de violenta fata de categoria profesionala a politistilor si a patrimoniului M.A.I".Potrivit rechizitoriului de trimitere in judecata, in 7 aprilie 2020, in plina stare de urgenta, cand circulatia era interzisa fara motive bine justificate, Belghiru se afla pe strada impreuna cu alti trei "tovarasi" si a refuzat sa se legitimeze, sfidandu-i pe politisti si fugind de oamenii legii.La scurt timp, Belghiru a fost prins si dus la Sectia 24 de Politie, unde l-a amenintat pe politistul care i-a scris procesul-verbal spunand ca el a practicat kickboxing, ca doreste sa se bata parte in parte cu agentul sef B.B. si ca o sa-l bata daca se intalneste cu el in civil.A doua zi, echipajul de politie i-a gasit din nou pe strada pe "revolutionari", fiind nevoie de interventia trupelor S.A.S.Dupa cele doua incidente, au urmat doua saptamani de live-uri pe Facebook in care Belghiru si-a chemat prietenii la "revolutie":In procesul de la Judecatoria Sectorului 5, Belghiru si-a justificat faptele "prin starea de revolta si enervare pe care a resimtit-o ca urmare a solicitarii de a se legitima" si prin "atitudinea insultatoare" a politistilor care l-au amendat pentru incalcarea Ordonantei Militare.Judecatorul nu a tinut cont de apararea lui Belghiru, condamnandu-l la un an de inchisoare cu executare. In pronuntarea sentintei, Judecatoria Sectorului 5 a avut in vedere faptul ca "revolutionarul" nu este cunoscut cu antecedente penale. De asemenea, s-a tinut cont de controlul diminuat al reactiilor ca urmare a varstei, mediului social din care provine si a gradului relativ redus al instructiei scolare, dar si de imprejurarea ca inculpatul este integrat social si are o ocupatie licita, fiind sofer.Sentinta a fost atacata cu apel, care se judeca la Curtea de Apel Bucuresti.