Rodica Vlad, una dintre cele mai cunoscute femei de afaceri din Timisoara, condamnata la inchisoare intr-un dosar de constituire de grup infractional organizat

"Condamna pe inculpata Vlad Rodica la pedeapsa principala de 2 ani si 6 luni inchisoare si 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor (...) pentru savarsirea infractiunii de aderare la un grup infractional organizat. (...). Condamna pe inculpata Vlad Rodica la pedeapsa principala de 2 ani si 6 luni inchisoare si 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor (...) pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala in forma continuata. (...). Contopeste pedepsele aplicate, urmand ca inculpata sa execute pedeapsa principala cea mai grea, de 2 ani si 6 luni inchisoare si 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor", se arata pe site-ul Curtii de Apel Craiova.Farmacista Rodica Vlad va trebui sa achite, in solidar cu alti condamnati, peste 600.000 de lei din prejudiciul cauzat statului roman, prin introducerea in contabilitate de facturi fictive, obtinute de la romi din Strehaia.Procurorii DIICOT aratau, in 2012, ca liderii unei grupari infractionale au identificat zeci de firme cu cifre de afaceri semnificative, iar ulterior au emis facturi fiscale pentru operatiuni comerciale fictive de livrare marfuri sau prestari servicii, la intelegere cu administratorii respectivelor societati, in schimbul unui comision, in prejudiciul bugetului de stat.