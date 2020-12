Roman arestat la cererea procurorilor germani. Este acuzat ca a incasat ilegal alocatii pentru copii si ajutoare pentru COVID de 1,2 milioane de euro

Potrivit ebihoreanul.ro, bihoreanul este acuzat ca incepand din 2013, Ioca Rostas a inregistrat in total 100 de copii ca rezidenti in Germania in numele carora a solicitat si incasat, apoi, beneficii si alocatii, in valoare de 845.340 euro, fara insa ca minorii sa fi avut vreodata domiciliu efectiv in aceasta tara.Sursa citata mai arata ca, in aceasta primavara, Rostas a profitat si de ajutoarele de urgenta pentru coronavirus, acordate de guvernul german antreprenorilor. Cum cererile se depuneau online, in perioada 9 aprilie - 17 aprilie, impreuna cu trei complici, Rostas a transformat in mici intreprinzatori germani 105 romi, in numele carora a depus cereri pentru ajutoare in valoare totala de 1.039.000 euro, din care a apucat sa incaseze efectiv 598.000 euro.Potrivit ebihoreanul.ro, Curtea de Apel Oradea a dispus arestarea lui Rostas pentru o perioada de 15 zile, urmand ca extradarea lui sa fie decisa dupa traducerea si analizarea dosarului transmis de autoritatile germane.Intre timp, in Germania, ancheta in caz este in toi. Potrivit AFP, care citeaza un comunicat al procurorilor din Dusseldorf, in dosarul fraudei cu ajutoare de urgenta pentru coronavirus comisa de reteaua romanilor sunt cercetati in total 13 suspecti, iar miercuri au avut loc patru arestari in Renania de Nord-Westfalia si Austria, dar si perchezitii la 15 apartamente din localitati din Germania (Koln, Bergheim, Krefeld, Essen si un depozit in Pulheim), respectiv in Austria, in Linz, Frankenmarkt.