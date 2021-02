Roman arestat pentru ca a deturnat mii de euro, primiti din partea autoritatilor germane ca ajutor de pandemie

Un roman acuzat ca a trimis in Romania un ajutor financiar primit din partea autoritatilor germane pentru combaterea pandemiei COVID-19 a fost arestat preventiv de Curtea de Apel Oradea.Barbatul in varsta de 31 de ani a fost arestat in baza unui mandat european de arestare emis de autoritatile din Germania. Potrivit mandatului european, romanul este acuzat ca "dupa ce a solicitat si a primit un ajutor de urgenta in suma de 9.000 euro de la autoritatile germane din districtul Dusseldorf in legatura cu pandemia de coronavirus , a folosit suma de 7.000 euro, care era alocata unor scopuri speciale financiare, in scop privat, transferandu-i intr-un cont bancar din Romania".Dupa ce a fost retinut si prezentat instantei cu propunerea de arestare preventiva, oradeanul a declarat ca este de acord cu predarea lui catre autoritatile germane."Admite cererea formulata de catre autoritatile judiciare din Germania, cu privire la executarea mandatului european de arestare emis la data de 20.01.2021 de catre Judecatoria Monchengladbach, Germania. Constata ca persoana solicitata a fost de acord cu predarea si ca nu a renuntat la regula specialitatii", a decis Curtea de Apel Timisoara.