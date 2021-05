O romanca, la un pas sa fie arestata pentru neplata ratelor unui credit de 15.000 de euro. A imprumutat banii in Germania ca sa cumpere un SUV

Romanca a scapat de arest pentru ca a platit banii imprumutati din Germania.Curtea de Apel Bucuresti a transat inainte de Paste cazul unei romance din judetul Calarasi pe numele careia procurorii germani au emis un mandat european de arestare pentru inselaciune si delapidare.Potrivit mandatului de arestare, romanca a fost acuzata ca in anul 2019 a incheiat cu banca Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe GmbH un contract de creditare pentru achizitionarea unei masini Hyundai in valoare de 15.000 de euro, urmand sa achite suma totala de 17.557.Procurorii germani sustin ca la incheierea contractului de creditare, romanca "a indus partenerul ei contractual in eroare privind capacitatea ei de plata". "Inculpata a stiut in momentul incheierii contractului ca nu va fi solvabila financiar sa plateasca mai mult decat prima rata", au mai aratat autoritatile germane, potrivit catora dupa ce a achitat prima rata, romanca a venit in Romania si nu a mai platit nicio rata.Data in urmarire pentru a fi arestata, romanca a fost prinsa si dusa in fata Curtii de Apel Bucuresti, unde a depus acte care atestau ca a platit tot prejudiciul. In 20 aprilie, autoritatile germane au aratat ca banca nu si-a restras plangerea impotriva romancei, prin urmare trebuie sa continue procedura de arestare in vederea trimiterii in Germania.Sase zile mai tarziu, autoritatile germane au comunicat, insa, ca banca si-a retras plangerea ca urmare a achitarii in intregime a daunelor."Curtea va lua act de revocarea deciziei in baza careia a fost emis mandatul european de arestare emis de Judecatoria Memmingem - Germania la data de 09.03.2021, fata de persoana solicitata", arata Curtea de Apel Bucuresti, care a revocat si masura controlului judiciar dispusa pe numele romancei care a fost retinuta la inceputul lunii aprilie pentru 24 de ore.