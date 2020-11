O romanca de 26 de ani, arestata pentru o teapa uriasa. A "combinat" o firma din Franta sa ii transfere 90.000 de euro in cont

Potrivit mandatului european de arestare emis pe numele romancei, inselaciunea a fost comisa in perioada 27 noiembrie 2018 - 6 decembrie 2018. Impreuna cu persoane inca neidentificate, romanca s-a folosit s-a folosit de un anunt postat pe un site de anunturi agricole din Franta.Concret, o firma din Polonia a pus in vanzare pe site-ul francez "Agriaffairs" o combina agricola marca New Holland CR 9080 in valoare de 147.000,00 euro. Romanca este acuzata ca, impreuna cu complicii ei, a obtinut de la firma vanzatoare o factura proforma, iar dupa ce i-a modificat datele si a redus pretul combinei la 89.000 de euro, a transmis factura firmei din Franta interesate sa cumpere combina agricola. In factura a fost inserat contul romancei, iar firma din Franta i-a transferat 89.000 de euro in cont.La cererea procurorilor francezi, romanca a fost arestata preventiv, urmand sa fie transferata in Franta pentru continuarea anchetei.