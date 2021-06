Divort cu nabadai la Iasi. O femeie care a cunoscut "placerile sexului" in Italia nu-l mai vrea pe "prostul satului"

Procesul dintre parti s-a consumat la Judecatoria Iasi si a avut parte de un moment cel putin haios, care i-a pus pe judecatori intr-o situatie oarecum stinghera, dar mai simpla in a stabili verdictul.Pentru ca femeia se afla, asa cum am mentionat, in Italia, ea nu a putut ajunge la instanta pentru a se apara, dar a trimis o epistola lamuritoare in care spune despre sotul ei ca este "prostul satului", iar ea a cunoscut in Italia "adevarata placere a sexului", de care nu avea parte acasa."Cu ajutorul surorii mele am reusit sa fug de acasa, spunand ca ma duce la munca. In Italia am cunoscut adevarata placere a sexului. Cat am trait cu reclamantul, nu m-a satisfacut sexual, dar in Italia... Am fost o proasta pana acum ca nu am stiut ce inseamna dragostea cu diferiti barbati si mai ales cu mai multi o data in acelasi timp. Femeile din Romania au si ele dreptul la fericire, unde mai pui ca barbatii italieni sunt cu dare de mana. Am ajuns acasa cu multi bani si nu am timp sa merg la judecata", a scris femeia in motivarea trimisa Judecatoriei Iasi.In acelasi stil necenzurat, femeia isi incheie scrisoarea la fel de categoric."Oricum, barbatul meu reclamagiu este prostul satului si moare de ciuda ca am descoperit adevaratele placeri ale sexului cu mai multi italieni. Italienii sunt mai dotati decat romanii in toate si au si bani. Asta ma face sa nu-i refuz cand ma solicita pentru partidele de amor. Nu vreau sa vin la judecata sa ma intalnesc cu prostul satului. Ciau ragati", a mai scris femeia in scrisoarea trimisa judecatorilor.Judecatorii din Iasi au fost multumiti de concluzia depusa de ea la dosar iar vineri, pe 18 iunie, au admis cererea sotului, in parte, pentru desfacerea casatoriei, dar din culpa comuna.In plus, magistratii au dispus ca femeia sa revina la numele avut anterior incheierii casatoriei.