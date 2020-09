Romania, dupa Ungaria si Polonia, printre statele problema in primul raport al Comisiei Europene privind statul de drept

Viktor Orban a cerut demisia vicepresedintei Comisiei Europene, Vera Jourova

Ungaria si Polonia vor infiinta un institut comun privind statul de drept pentru a contracara atacurile UE

Documentul care a fost consultat de Politico.eu si Reuters vizeaza un audit pe mai multe domenii, analiza vizand toate statele membre: sistemul national de justitie , lupta anticoruptie , pluralismul si libertatea presei, dar si principiul separarii puterilor in stat."Exista cazuri in anumite tari unde rezistenta statului de drept este pusa la incercare", se arata in document, potrivit Politico.eu.Potrivit sursei citate, textul exprima ingrijorari privind independenta justitiei in Ungaria si Polonia, mentionand "alte provocari" in Bulgaria, Romania, Croatia si Slovacia.Amenintarile la adresa jurnalistilor reprezinta si ele un motiv de ingrijorare in cazul Bulgariei, Croatiei, Ungariei, Sloveniei si Spaniei, se mai arata in draft.Documentul urmeaza sa fie aprobat miercuri de colegiul comisarilor."Am crescut in Cehoslovacia comunista, stiu ce inseamna sa traiesti intr-o tara unde nu este respectat statul de drept. Uniunea Europeana a fost creata si ca un antidot catre aceste tendinte autoritare. Comisia are un rol important de jucat in acest aspect", a declarat marti Vera Jourova, vice-presedintele Comisiei Europene.Ungaria si Polonia, care deja au fost sanctionate prin declansarea primelor proceduri care vizeaza Articolul 7 al tratatului european, sunt pe pozitii ostile oficialilor de la Bruxelles, amenintand cu blocarea bugetului si a pachetului de relansare economica dupa pandemia de coronavirus daca se ajunge la situatia ca accesul la fondurile UE sa fi conditionat de adoptarea recomandarilor privind statul de drept.Premierul Ungariei, Viktor Orban, i-a cerut marti intr-o scrisoare oficiala presedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen , ca asteapta demisia vicepresedintei Comisiei pentru valori si transparenta, Vera Jourova, pe care o acuza ca a facut comentarii "jignitoare" la adresa poporului maghiar, potrivit unui comunicat al guvernului de la Budapesta.Viktor Orban o mai anunta pe Ursula von der Leyen ca a decis sa intrerupa unilateral contactele cu Jourova. Acesta o acuza pe Jourova (desemnata comisar de Cehia) ca ar fi spus ca in Ungaria exista o "democratie bolnava"."Declaratiile reprezinta o incalcare evidenta a principiului unei cooperari sincere si impiedica orice dialog pe viitor intre ungaria si Vice-presedinte", se arata in scrisoarea premierului ungar.Jourova a criticat dur regimul iliberal de la Budapesta intr-un interviu pentru publicatia germana Der Spiegel."Domnului Orban ii place sa sustina ca el construieste o democratie iliberala. As spune ca ceea ce construieste este o democratie bolnava", a precizat fostul Comisar pentru Justitie si Drepturile Omului.Ungaria si Polonia vor infiinta un institut comun pentru a evalua respectarea statului de drept de catre tari membre in intreaga Uniune Europeana si pentru a contracara astfel acuzatiile de incalcare a statului de drept, a anuntat luni ministrul de Externe ungar, Peter Szijjarto, relateaza Reuters.Dupa ce s-a intalnit cu ministrul polonez de externe Zbigniew Rau la Budapesta, Szijjarto a declarat ca raportul UE privind statul de drept, care va fi discutat in curand la Bruxelles, se anticipeaza sa fie mai degraba o declaratie politica, decat o evaluare bine intemeiata."Scopul institutului comparativ va fi sa nu fim luati de prosti", a spus Szijjarto, adaugand ca exista "destui politicieni occidentali care ne folosesc pe post de sac de box".Institutul va examina cum a fost respectat statul de drept in UE, pentru a evita aplicarea unor "standardele duble" Poloniei si Ungariei, a spus el.Guvernul Partidului Lege si Justitie (PiS) din Polonia, la fel ca si executivul aliatului sau ungar Viktor Orban, este angrenat de mai multi ani intr-o lupta cu UE din cauza acuzatiilor de diminuare a standardelor democratice.Desi ambele state foste comuniste beneficiaza de alocari generoase din fondurile UE, conducatorii lor sunt sub presiune pentru ca au plasat tribunalele si judecatorii, media si mediul academic, ONG-urile si grupurile care militeaza pentru drepturile omului sub control guvernamental direct.