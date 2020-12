FOTO Se mareste lista romanilor fugiti din tara inainte ca instantele sa decida sentintele. Printi si interlopi, "disparuti" de frica puscariei

Paul Al Romaniei ar fi in Italia

Nela Ignatenko, disparuta inainte de a afla sentinta in dosarul Fema Baneasa

Dragos Savulescu nu va fi extradat

Puiu Popoviciu, inca pe lista Most Wanted a Politiei Romane

Bebe al lui Camataru, cautat pentru infractiuni la legea circulatiei

Clanul Duduianu are cativa reprezentanti in lista Most Wnated

Ioan Grad, cel mai cautat violator roman prin Europol

Oameni de afaceri, interlopi cunoscuti sau infractori de rand dau bir cu fugitii inainte ca judecatorii sa decida arestarea sau condamnarea definitiva. Unii au ajuns sa fie cautati prin Europol sau chiar prin Interpol.Cand s-au dus sa-l aresteze pe printul Paul, joi, 17 decembrie, oamenii legii au dat doar de sotia acestuia, Lia, care le-ar fi spus acestora ca Paul a plecat in Portugalia. Printesa Lia a iesit ulterior in spatiul public si a declarat ca sotul sau e persecutat politic."Paul este si s-a considerat nevinovat. Vom folosi toate caile legale care ne stau la dispozitie pentru a demonstra acest lucru.El nu a fugit din tara in urma condamnarii, ci a plecat in Portugalia, unde a deschis un proces de succesiune", a spus printesa Lia, miercuri, intr-un interviu la Antena 3.Paul-Philippe al Romaniei a primit o pedeapsa de trei ani si patru luni cu executare in dosarul retrocedarii ilegale a zeci de hectare din cadrul "Fermei Baneasa".Nela Ignatenko (fosta Pavaloiu), condamnata in dosarul "Ferma Baneasa" alaturi de Remus Truica si de printul Paul al Romaniei, a fost data in urmarire de politisti, dupa ce nu a fost gasita la locuinta sa. Ea este cautata de politisti, la fel ca in cazul lui Paul al Romaniei.Ignatenko a fost condamnata definitiv joi, 17 decembrie, la 5 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunilor de spalare a banilor si abuz in serviciu.In dosarul "Ferma Baneasa", Ignatenko (fosta Pavaloiu) a fost acuzata de complicitate la abuz in serviciu daca functionarul a obtinut pentru altul un folos necuvenit cu consecinte deosebit de grave, spalare a banilor."Ca urmare a intelegerii avute cu inculpatul Al Romaniei Paul Philippe, inculpata Pavaloiu Nela i-a promis ca, prin influenta avuta la nivelul functionarilor publici cu atributii in retrocedarea padurii Snagov, ii poate determina sa actioneze conform intereselor acestuia.Astfel, aceasta a facut demersuri la Primaria Snagov si Institutia Prefectului Ilfov, a redactat cereri, memorii, a pus la dispozitia functionarilor publici inscrisuri si, prin intermediul primarului Musat Apostol, cu care are o relatie apropiata, beneficiind de sprijinul unor persoane din conducerea unor partide politice, si-a exercitat influenta asupra functionarilor publici din cadrul comisiei locale Snagov si comisiei judetene de fond funciar Ilfov, determinandu-i sa valideze retrocedarea catre inculpatul Al Romaniei Paul a suprafetei de 46,78 ha teren forestier, desi acesta nu a depus cerere in mod valabil, nu a facut dovada titlului lui Carol al II-lea sau drepturilor sale succesorale dupa acesta.In schimb, inculpata Pavaloiu Nela urma sa primeasca 30% din valoarea bunului ce urma a fi retrocedat", au fost acuzatiile aduse de DNA Miliardarul israelian Beny Steinmetz, investitor la Rosia Montana , si consultantul politic Tal Silberstein au fost dati si ei in urmarire generala dupa condamnarea la cate 5 ani de detentie in dosarul Ferma Baneasa.Cei doi s-ar afla in Israel, insa potrivit procedurii, Politia trebuie sa ii dea in urmarire generala pe teritoriul Romaniei, apoi sa ceara emiterea unui mandat de arestare internationala.Intre timp, fotografiile lor au fost scoase de pe site-ul IGPR.Dragos Savulescu, fostul actionar de la Dinamo , figureaza pe site-ul Politiei Romane la persoane urmarite, fiind vizat de un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea, dupa ce, la inceputul anului trecut, a fost condamnat la 5 ani si jumatate de detentie efectiva in dosarul Retrocedarilor, alaturi de fostul primar al Constantei, Radu Mazare Cristi Borcea si alti inculpati.El nu va fi insa extradat in Romania.Dragos Savulescu a facut bani din tranzactii imobiliare. Inainte de sentinta definitiva, milionarul a primit 50 de milioane de euro pentru Parcul Verdi, pe care Primaria Capitalei l-a rascumparat la un pret de aproximativ 10 ori mai mare fata de valoarea de piata a terenului.La inceputul anului, el s-a predat initial la o sectie din Napoli , in prezenta avocatului sau, dar magistratii italieni l-au eliberat.Omul de afaceri Gabriel "Puiu Popoviciu se sustrage unui mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea"Impotriva celui in cauza Curtea de Apel Bucuresti a emis mandatul de executare a pedepsei inchisorii nr. 352 din 02.08.2017, fiind condamnat la 7 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunilor de complicitate la abuz in serviciu in forma calificata si dare de mita", se arata in informarea politiei.Puiu Popoviciu a plecat in Marea Britanie inainte de decizia definitiva de condamnare, iar procedura de extradare dureaza de aproximativ trei ani. Dupa ce a fost condamnat, in august 2017, milionarul a deschis mai multe procese, cai extraordinare de atac , in care contesta decizia definitiva.Milionarul a facut, in ultimii trei ani, mai multe cai de atac extraordinare, dar toate au fost respinse.Albert Balint, fiul interlopului Sile Camataru, este unul dintre cei mai cautati infractori din Romania.Albert Camataru (33 de ani), zis Bebe al lui Camataru sau Roby, este cunoscut pentru problemele pe care le are cu legea. Acum este cautat pentru infractiuni la regimul circulatiei, insa in trecut a fost arestat pentru infractiuni cu violenta si a fost implicat intr-un dosar de trafic de droguri Pe 19 octombrie 2019, fiul lui Sile Camataru a injunghiat un tanar la intrarea intr-un club de manele din Timisoara.Stefan Duduianu si Florin Duduianu sunt printre cei mai cautati infractori din Romania. Ei apar in topul listei Most Wanted a Politiei Romane.Stefan Duduianu se sustrege arestarii preventive intr-un dosar de talharie."La data de 14.08.2020 Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti a emis impotriva acestuia, mandatul de arestare preventiva nr. 85 UP, pe o perioada de 30 zile, pentru savarsirea infractiunilor de complicitate la santaj si talharie calificata", scrie in dreptul pozei sale.Florin Duduianu se sustrage arestarii preventive in acelasi dosar de talharie ca si Stefan Duduianu."Impotriva acestuia a fost emis de Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti, mandatul de arestare preventiva, nr. 86 din data de 14.08.2020, pe o perioada de 30 de zile, pentru savarsirea infractiunilor de santaj, talharie si talharie calificata", se arata in nota explicativa."Ioan Grad este considerat unul dintre cei mai periculosi agresori sexuali din Romania. El se afla pe lista "most wanted" a Europol.Are 56 de ani si este din Maramures si este cautat pentru viol. Potrivit datelor furnizate de Politia Romana, "a fost condamnat la 10 ani inchisoare pentru comiterea infractiunilor de viol, lipsire de libertate in mod ilegal si ultraj contra bunelor moravuri si tulburarea linistii publice, constand in aceea ca in luna august 2003, impreuna cu un complice au lipsit in mod ilegal de libertate, prin rapire, doua minore de 14 si respectiv 15 ani si au intretinut cu acestea prin violenta si amenintari raporturi sexuale, respectiv in anul 2008 au agresat in public o alta persoana, provocand astfel un scandal ce a tulburat grav linistea publica".Tot pe lista politiei se afla si Grgorian Bivolaru, Zaher Iskandarani, Codrut Marta si multe alte persoane cautate pentru fapte de coruptie inselaciune , sau alte infractiuni, dar care au fugit inainte ca autoritatile sa decida incarcerarea lor.Citeste si: