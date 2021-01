Rosia Montana a castigat definitiv procesul cu ANAF pentru TVA de 6 milioane de euro

"Respinge recursul declarat de recurenta-parata ANAF-Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Brasov-AJFP Mures impotriva sentintei nr.23 din 6 februarie 2019, pronuntate de Curtea de Apel Alba Iulia - Sectia de contencios administrativ si fiscal, ca nefondat. Definitiva", se precizeaza in minuta hotararii ICCJ din 14 decembrie 2020.Anterior, si Curtea de Apel Alba Iulia a anulat decizia de impunere a ANAF, din iunie 2017. Potrivit deciziei ANAF, compania Rosia Montana Gold Corporation ar fi trebuit sa achite la bugetul de stat suma de circa 26,9 milioane de lei, reprezentand TVA. Motivul principal pentru care instantele au decis sa anuleze decizia de impunere este o practica neunitara manifestata de ANAF, care si-a schimbat strategia fiscala dupa ce a acordat deducerea TVA pentru cheltuielile de publicitate ale companiei din perioada 2007 - 2011.Inspectia fiscala a fost efectuata de doua ori, dupa ce o decizie de impunere din iunie 2016 a fost anulata de ANAF ca urmare a "neclaritatii situatiei fiscale consemnate in actul de control". Instanta a hotarat ca "organul fiscal insarcinat cu refacerea inspectiei fiscale avea obligatia de a analiza comparativ informatiile care au stat la baza emiterii actelor administrativ-fiscale anterioare (prin care s-a recunoscut dreptul de deducere TVA in favoarea reclamantei) cu informatiile care au dus la creionarea actualei stari de fapt fiscale (aferente respingerii dreptului de deducere TVA), iar in urma acestei analize, sa motiveze in mod clar si punctual de ce si-a schimbat practica fiscala.S-a mai constatat ca organele de inspectie fiscala au procedat doar la analiza punctuala si amanuntita a documentelor (facturi, contracte, acte aditionale, rapoarte de activitate etc.) care au stat la baza inregistrarii in evidenta contabila a TVA aferenta bunurilor si serviciilor in suma de 26.089.696 lei.CITESTE SI: