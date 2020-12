Sanctiuni de peste 800.000 de lei in a doua zi de Craciun pentru nerespectarea restrictiilor anti-COVID

"Asa cum v-am anuntat zilele trecute, pentru minivacanta de Craciun conducerea MAI a dispus ca, in fiecare zi, sa fie mobilizati, peste 25.000 de angajati, cu 4.000 mai multi decat anul trecut, care sa aiba in atentie atat siguranta cetatenilor, cat si verificarea respectarii regulilor de protectie sanitara. Pe parcursul acestor zile nu s-au inregistrat evenimente deosebit de grave, climatul de ordine publica fiind mentinut la nivelul intregii tari. In ceea ce priveste numarul de infractiuni, se continua trendul descendent din anii anteriori, in a doua zi de Craciun, de exemplu, fiind sesizate cu 50% mai putine infractiuni fata de anul trecut", a anuntat duminica purtatorul de cuvant al MAI, Monica Dajbog.Conform MAI, sambata, au fost prinsi in flagrant 109 autori de infractiuni, care au savarsit 112 fapte penale si au fost depistate 9 persoane urmarite national sau international.De asemenea, politistii au acordat o atentie deosebita drumurilor pe care se pot produce accidente grave. In urma actiunilor desfasurate, in data de 26 decembrie, au fost retinute 247 de permise de conducere si 57 de certificate de inmatriculare.In ceea ce priveste limitarea raspandirii virusului SARS-CoV-2, la nivelul intregii tari, in ultimele 24 de ore, s-au desfasurat aproximativ 1.200 de actiuni punctuale de control care au vizat peste 77.000 de persoane, 3.800 de operatori economici, 143 operatori transport persoane si aproape 8.200 de obiective de interes, dintre care 2.600 de restaurante, fast-food-uri si terase.La actiunile de control au participat aproximativ 6.200 de politisti, 4.300 de jandarmi , 1.000 de cadre ISU, 180 de politisti de frontiera si 2.000 de politisti locali.De asemenea, la verificari au fost prezenti reprezentanti ai autoritatilor publice locale si de la ANSVSA, Ministerul Muncii, Ministerul Sanatatii, Ministerul Transporturilor si Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului.In urma actiunilor de verificare a modului in care se respecta masurile de protectie sanitara, au fost aplicate aproximativ 4.000 de sanctiuni contraventionale in valoare de peste 835.000 de lei. Majoritatea sanctiunilor, respectiv 3.060, au fost aplicate pentru nepurtarea mastii de protectie.Totodata, au fost aplicate 32 de sanctiuni pentru nerespectarea distantarii fizice si 11 pentru nerespectarea masurilor privind carantina sau izolarea.Pentru nerespectarea restrictiilor privind circulatia persoanelor, au fost aplicate 963 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 300.000 de lei.De asemenea, fata de 14 persoane s-au inceput cercetarile pentru zadarnicirea combaterii bolilor.In ultimele 24 de ore, la linia TelVerde 0800.800.165, la care cetatenii pot sesiza situatiile de incalcare a masurilor de protectie sanitara, au fost primite 8 apeluri.CITESTE SI: