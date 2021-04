Infioratoarea mafie ce controleaza serviciul permise din Politia Romana. Cum sunt facuti soferi indivizi care nu au citit un rand in viata lor

Cum isi mentinea functia de sef la permise

Fabrica de permise de la Suceava, "primul episod"

Cum se frauda examenul la "Fabrica de permise auto" de la Suceava

"Fabrica de permise de la Arges"- un analfabet platea 1.000 de euro

Ofiterul Viorel Andrei Donciu, imputernicit la conducerea Serviciului Permise din judetul Suceava, dupa ce fostul sef a demisionat, este cercetat pentru aceleasi fapte de coruptie. Infractiunile le comisese la SPCRPCIV Maramures, unde a fost sef inainte sa fie detasat la Suceava.Viorel Andrei Donciu a fost arestat vineri, 9 aprilie, dupa ce, cu o zi in urma, procurorii DNA au dispus retinerea lui pentru 24 de ore, pentru luare de mita, cumparare de influenta si acces ilegal la un sistem informatic.In ordonanta procurorilor se arata ca, in cauza, exista date si probe conform carora, "la data de 04 februarie 2021, inculpatul Donciu Viorel-Andrei, in calitate sef al SPCRPCIV Maramures, ar fi cumparat influenta unui consilier de la Consiliul Judetean Maramures, pe care acesta din urma pretindea ca o are pe langa anumite persoane, astfel incat inculpatul Donciu Viorel-Andrei sa fie desemnat in continuare in aceeasi functie.Numirea in calitate de sef al SPCRPCIV Maramures expira in data de 15 februarie 2021.In schimbul mentinerii sale in functie, inculpatul Donciu Viorel-Andrei l-ar fi sprijinit pe consilier la inmatricularea unor vehicule detinute de acesta sau de alte persoane, la programarea anumitor candidati la examenul pentru obtinerea permisului de conducere, precum si cu indeplinirea oricaror alte atributii de serviciu pe care ofiterul de politie le are potrivit functiei, in interesul personal al consilierului sau in interesul altor persoane.La data de 01 februarie 2021, la instigarea aceluiasi consilier, inculpatul Donciu Viorel-Andrei ar fi accesat fara drept baza de date a MAI-Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date, in interesul personal al instigatorului, pentru a verifica un anumit autoturism ce figura in proprietatea unei societati comerciale".Procurorii mai transmit ca Donciu, in calitate de sef al SPCRPCIV Maramures, ar fi primit in zilele de 9, 10 si 25 februarie 2021, diferite sume de bani cu titlul de mita pentru reprogramarea unei persoane la examenul pentru obtinerea permisului de conducere auto ori pentru inmatricularea unor vehicule. Sumele de bani luate drept spaga nu erau mari , intre 100 si 400 de lei, insa se strangeau multi bani avand in vedere numarul mare de persoane care doreau sa urgenteze termenele de inmatriculare sau examinare pentru permisul auto.Andrei Viorel Donciu a fost imputernicit pe o perioada de trei luni de zile la conducerea Serviciul Permise si Inmatriculari Suceava, incepand cu data de 24 martie. El a ajuns la Suceava prin detasare dupa ce subcomisarul Alexandru Dutuc si-a dat demisia.Cinci examinatori din Suceava sunt in arest preventiv fiind cercetati de DNA intr-un dosar de luare de mita In dimineata zilei de 26 noiembrie 2020, procurorii DNA si ofiterii DGA au facut in total 67 de perchezitii in cel mai mare dosar de coruptie din domeniul permiselor si inamtricularilor auto.In timpul perchezitiilor, in locuintele inculpatilor, procurorii au descoperit sume uriase de bani, in total peste doua milioane de euro.Despre seful gruparii, Radu Obreja, se spune ca incasa sume fabuloase din aceasta afacere, peste 20.000 de euro intr-o singura zi.Toata afacerea era "supravegheata" de un ofiter DGA, Martin Mihail . Acesta ar fi asigurat protectie juridica activitatii infractionale de coruptie derulata la nivelul serviciului de permise (SPCRPCIV) Suceava, structura al carei exponent era inculpatul Obreja Radu Ionut. Protectia juridica, asigurata de ofiterul DGA pe parcursul anului 2020 ar fi constat in divulgarea, fara drept, a unor informatii la care avusese acces in virtutea atributiilor, informatii menite sa il favorizeze pe Obreja Radu Ionut, seful Compartimentului permise Suceava si pe complicii sai.In urma finalizarii perchezitiilor efectuate de catre procurorii din cadrul DNA - Serviciul teritorial Suceava in cele trei dosare penale, au fost ridicate s ume de bani si bunuri in valoare de peste 1.000.000 euro Modul de functionare al acestui grup s-ar fi axat in primul rand pe coordonarea si planificarea activitatii de examinare practica a candidatilor intr-o asemenea maniera incat sa asigure promovarea contra unor sume de bani cuprinse intre 300-1500 euro la traseu, 3.000-6.000 euro la examinarea teoretica."Concret, persoanele care nu aveau acces direct la examinatori, in cazul in care doreau sa le fie facilitata promovarea probei practice pentru un anumit candidat, trimiteau in dimineata zilei de examinare sau anterior, numele persoanelor care urmeaza sa sustina proba practica pentru permisul de conducere, insotite de o copie/fotografie a cartii de identitate.Ulterior, un angajat al serviciului permise - S.P.C.R.P.C.I.V. Suceava centraliza datele acestor persoane si, dupa imprimarea efectiva a tabelelor cu programarea, de catre unul din sefii Serviciului, se deplasa in biroul agentilor de politie unde se desigilau plicurile in vederea identificarii atat a persoanelor cu privire la care a primit datele, cat si cu privire la identitatea lucratorului de politie care il va examina.Dupa identificare, se lua legatura cu examinatorul caruia i-a fost repartizat candidatul. In cazul in care examinatorul se afla in aceeasi incapere, angajatul de la serviciul permise ii comunica in mod direct numele candidatului si ii facea o scurta prezentare a persoanei acestuia, oferindu-i detalii referitoare la filiera din partea careia vine, unde locuieste acesta, daca aptitudinile sale referitoare de conducerea autovehiculului sunt corespunzatoare, s.a.In cazul in care se afla in teren, examinatorul primea datele cu privire la candidat prin mijloace de comunicare cat mai conspirate, respectiv prin intermediul diferitelor aplicatii telefonice.Simpla mentionare a numelui unui candidat presupunea automat faptul ca acesta urma sa remita o suma de bani cu titlu de mita (care nu era standardizata, ci varia, in functie de profilul candidatului)", se arata in raportul DNA.Cel mai mare scandal de coruptie din Arges din ultimii 20 de ani s-a inregistrat in 2008, personaje principale fiind sefii Serviciului Permise Arges, mai multi ofiteri si subofiteri ai Politiei Rutiere, instructori auto, interlopi dar si un preot de tara.In data de 13 iunie 2008, ofiterii DGA au descins la locuintele celor 28 de suspecti, dar si la sediul S.P.C.R.P.C.I.V. Arges, de unde au ridicat unitati de calculator dar si multe documente, inclusiv fise de examinare care urmau sa fie folosite in aceeasi zi. De la domiciliile celor doi sefi, comisarii Codrut Vlasceanu si Vasile Voinea, anchetatorii au ridicat peste 400.000 de euro, bani care nu au putut fi justificati.In ancheta au fost folositi ofiteri sub acoperire.Acestia au descoperit ca cei care doreau sa obtina permisul fara batai de cap luau legatura cu un prieten al politistilor, dupa care, in schimbul unei sume cuprinse intre 500 si 1000 de euro, erau ajutati sa devina soferi . Cel mai scump era permisul pe care urma sa il primeasca un analfabet, pana la 3000 de euro.La Pitesti au reusit astfel sa obtina permise artisti, manelisti si fotbalisti, scrie Adevarul.ro Imediat dupa retinerea politistilor implicati in fraudarea examenelor pentru permisul auto, s-au modificat procedurile de obtinere a permisului . Astfel Pitestiul a fost primul oras in care s-a implementat supreavegherea video, iar permisele erau tiparite la Bucuresti si apoi trimise prin posta . In toata aceasta perioada, atat Vlasceanu cat si Voinea au declarat ca sunt nevinovati si ca ordinele le-ar fi primit de la superiori.Cu toate acestea, in prima instanta au fost condamnati la cate 14 ani de inchisoare si confiscarea mai multor bunuri. Astfel, comisarul sef Codrut Vlasceanu a ramas fara 458.000 de euro si 30.000 de lei, iar adjunctul sau fara 10.000 de euro si 900.000 de lei.In 2014, Instanta suprema i-a condamnat definitiv, in dosarul permiselor eliberate fraudulos in Arges, pe fostul sef al Serviciului Permise de Conducere Gheorghe Vlasceanu si pe fostul sau adjunct Vasile Voinea la cate sase ani de inchisoare cu executare."Fabrica de permise auto" de la Arges, dosarul "Frontiera 2011", apoi o noua "fabrica de permise auto" la Suceava, spaga de la spitalele COVID din Brasov si Harghita si, cel mai recent caz, seful de la Permise din Maramures, detasat la Suceava, cercetat pentru spaga, sunt cele mai rasunatoare cazuri de coruptie la nivelul Politiei instrumentate in Romania in ultimii 20 de ani.De fiecare data zeci, chiar sute, de persoane implicate au fost arestate, iar unele au fost condamnate.