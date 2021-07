Dosarul Mineriadei. Deputatul Alexandru Muraru sustine ca vor fi alocate resurse la Parchetul Militar pentru solutionarea rapida a cauzei

Potrivit deputatului, dosarul de urmarire penala au fost transmis la data de 4 aprilie Sectiei Parchetelor Militare si urmeaza sa fie dispusa in cel mai scurt timp inceperea urmaririi penale cu privire la fapte, dupa care se va proceda la readministrarea probelor cu privire la savarsirea de infractiuni contra umanitatii. In cauza vor fi alocate resursele umane si logistice necesare pentru solutionarea cu celeritate a cauzei, urmand ca stadiul cercetarilor si ritmicitatea actelor de urmarire penala sa fie monitorizate de conducerea parchetului si verificate periodic in cadrul activitatii de control operativ dispuse de catre procurorul general, arata un comunicat de presa al PNL Iasi. Prin raspunsul la interpelare, procurorul general m-a asigurat de continuitatea in solutionarea cauzei cu urgentarea intregii proceduri, tinand cont de standardele rezultate din hotararile Curtii Europene a Drepturilor Omului pronuntate cu privire la aceasta cauza", a declarat Alexandru Muraru, potrivit sursei citate.Rechizitoriul emis la 12 iunie 2017, dosarul Mineriadei a fost trimis in judecata in 2017. Mai bine de doi ani a stat in Camera preliminara la Curtea Suprema , iar in mai 2019, judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au hotarat ca ancheta nu este completa si trebuie retrimisa magistratilor de la Parchetul General - este vorba de procurorii militari . Judecatorii au constatat atunci nulitatea rechizitoriului si ca dosarul nu este complet.