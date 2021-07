Nedenuntarea agresiunilor sexuale asupra copiilor se pedepseste cu inchisoarea. Modificarea Codului Penal a intrat in vigoare

"Incepand de astazi intra in vigoare o modificare a Codului Penal care se refera la introducerea de pedepse in cazul nedenuntarii agresiunilor sexuale asupra copiilor", anunta, luni, Autoritatea Nationala pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii. Astfel, prin Legea nr. 186/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, la Art.266, alin.1 se mentioneaza: "Fapta persoanei care, luand cunostinta de comiterea unei fapte prevazute de legea penala, de trafic si exploatare a persoanelor vulnerabile ori contra libertatii si integritatii sexuale, savarsite fata de un minor, nu instiinteaza de indata autoritatile se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani". Aceasta modificare legislativa era necesara si ne constientizeaza ca , de implicarea fiecaruia dintre noi, depinde siguranta copiilor nostri. Nu putem ramane indiferenti fata de nimic care ameninta siguranta si starea de bine a copiilor. Este extrem de important sa fim vigilenti si responsabili in depistarea si denuntarea oricaror forme de abuz indreptate asupra copiilor, cu atat mai mult cand e vorba de abuz sexual ori trafic de personae", au mai transmis reprezentantii institutiei.