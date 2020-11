Se pregateste inlocuirea sefei Spitalului de Boli Infectioase Iasi. Anuntul facut de presedintele CJ referitor la Carmen Dorobat, condamnata pentru luare de mita

Reactia sa vine dupa ce medicul Carmen Dorobat, managerul celor doua unitati medicale, a fost condamnata definitiv pentru luare de mita."In ceea ce priveste condamnarea doamnei doctor Carmen Dorobat, rolul meu nu este sa ma pronunt asupra unei decizii a justitiei. Respect decizia magistratilor. Este insa rolul meu sa protejez integritatea institutiei pe care o conduc, din respect pentru angajatii, partenerii si colaboratorii acesteia si, desigur, din respect pentru cetateni. E firesc sa ma asigur ca in Consiliul Judetean si in institutiile subordonate avem repere de corectitudine si ca lucram cu buna credinta pentru comunitate", a scris, sambata, pe Facebook , Costel Alexe.Potrivit acestuia, buna functionare a spitalului mobil si gestionarea optima a situatiei de criza sunt principala sa preocupare, fiind nevoie de "un management profesionist si integru deopotriva"."Va trebui, in continuare, sa gasim cea mai buna solutie pentru Spitalul de Boli Infectioase Iasi si spitalul mobil Letcani", a mai scris Alexe.Carmen Dorobat, managerul Spitalului de Boli Infectioase din Iasi, a fost condamnata, vineri, 20 noiembrie, la trei ani de inchisoare cu suspendare, fiind acuzata ca a primit mita de la 124 de studenti. Decizia este definitiva."Am luat act de decizia justitiei, sigur, cu tristete. Cu aceeasi sinceritate voi sta la dispozitia pacientilor ca si pana acum, cu aceeasi implicare in momentele acestea de pandemie", a declarat Dorobat.