Sectia Speciala a cerut dosarul in care Mircea Govor, ex-presedintele PSD Satu Mare, a fost cercetat de DNA Oradea pentru coruptie

Sectia Speciala a solicitat si dosarul de urmarire penala care a fost instrumentat in acest caz de catre procurorul Cristian Ardelean, pe atunci magistrat la DNA Oradea. Actele sunt necesare intr-o ancheta a SIIJ, informeaza bihorjust.ro Conform sursei citate, in dosarul solicitat de SIIJ, Mircea Govor, alaturi de fostul senator Valer Marian si de omul de afaceri Mirel Vlas, au fost cercetati de procurorul Cristian Ardelean. Acuzat de trei infractiuni de santaj, Govor a fost trimis in judecata in 2016 printr-un rechizitoriu contrasemnat de Ciprian Man, pe atunci seful DNA Oradea.In decembrie 2019, Tribunalul Satu Mare l-a condamnat pe Mircea Govor, pentru una dintre fapte, la doi ani de inchisoare cu suspendare. Pentru celelalte doua a fost achitat, masura dispusa si fata de Valer Marian si Mirel Vlas.