Sectia Speciala ar urma sa fie desfiintata. Decizie importanta la negocierile PNL, USR/PLUS si UDMR, in privinta Justitiei

Infiintarea Sectiei Speciale (asa cum a fost botezata de presa), "proiectul de suflet" al PSD , a fost aspru criticata de magistrati , de o parte a opiniei publice, de organisme internationale, dar si de o parte a clasei politice.Infiintata prin lege, desfiintarea Sectiei Speciale ar trebui sa treaca tot de o majoritate parlamentara, lucru care, in ultimii ani, nu s-a putut realiza. Odata cu formarea noului Parlament, un proiect de desfiintare a acestei sectii ar putea trece, avand in vedere noua majoritate politica rezultata in urma alegerilor din 6 decembrie.