Fostul director al Apelor Romane, Victor Sandu, retinut de DNA pentru mita de un milion de eruo

Lucrarile nu erau executate, in realitate

"Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul teritorial Bacau au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand de la data de 3 august 2020, a inculpatilor:SANDU VICTOR, la data faptei director general al Administratiei Nationale "Apele Romane", in sarcina caruia s-a retinut infractiunea de luare de mita,Persoana fizica, om de afaceri, reprezentant al unei societati comerciale, in sarcina caruia s-a retinut infractiunea de dare de mita.De asemenea, s-a dispus masura controlului judiciar pentru 60 de zile, cu incepere de la data de 3 august 2020, fata de doua persoane, administratori ai unor societati comerciale, pentru infractiunea de complicitate la luare, respectiv complicitate dare de mita", a gtransmis DNA inytr-un comunicat de presa.Conform DNA, "in calitate de director general al Administratiei Nationale "Apele Romane", in perioada 17 mai 2017 - 6 mai 2019, inculpatul Sandu Victor ar fi pretins sume de bani si ar fi primit, de la un om de afaceri, coinculpat, suma totala de 4.830.464 lei, reprezentand mita in schimbul alocarii de fonduri necesare executarii unor contracte incheiate de societatea comerciala administrata in fapt de omul de afaceri cu Administratia Nationala "Apele Romane".Banii ar fi fost virati de societatea omului de afaceri in conturile a doua firme controlate de un apropiat al directorului general".Concret, banii ar fi fost pretinsi si primiti de inculpatul Sandu Victor in legatura cu atributiile sale de serviciu referitoare la alocarea de fonduri pentru executarea unor contracte avand ca obiect amenajarea unor rauri ori inlaturarea efectelor calamitatilor produse pe rauri din judetul Bihor.Banii primiti drept mita ar fi fost justificati cu facturi fiscale emise de cele doua firme controlate de apropiatul inculpatului Sandu Victor, reprezentand contravaloarea unor lucrari si servicii care in realitate nu au fost executate."Inculpatilor li s-au adus la cunostinta calitatea procesuala si acuzatiile, in conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedura penala.La data de 4 august 2020, inculpatul SANDU VICTOR si coinculpatul om de afaceri sunt prezentati Tribunalului Bacau cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile", a mai precizat DNA.