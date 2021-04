O multinationala a angajat un detectiv pentru a verifica dedicarea managerului din Romania. "Tinta" a fost schimbata din functie dupa raportul detectivului

Detaliile ies la iveala dintr-un dosar aflat pe rolul instantelor de judecata.Potrivit adevarul.ro, managerul a fost desemnat administrator al societatii pe care compania multinationala din domeniul divertismentului o detine in anul 2007. De atunci, pana in 2007 indemnizatia a crescut progresiv, ajungand la peste 40.000 de lei lunar. Acestei sume i se adaugau o serie de beneficii.In 2017, multinationala a decis sa il revoce din functie pe managerul operatiunilor sale din Romania pentru ca este mai preocupat de afacerile proprii decat de administrarea companiei care l-a angajat ca administrator.Dupa ce a fost atentionat ca "a inceput sa prezinte un interes scazut fata de treburile companiei, petrecand putin timp la birou si vizitand rar punctele de lucru ale societatii", managerul a fost revocat din functie.Inainte de revocare, arata adevarul.ro, compania multinationala a angajat un detectiv particular pentru a-l urmari timp de doua saptamani pe administrator.In raportul sau, detectivul a consemnat ca administratorul companiei petrecea doar doua ore la birou, ocupandu-se in rest de probleme personale. Concluzia companiei a fost ca pentru administratorul sau din Romania "biroul era un detaliu dintr-o lunga lista de activitati fara legatura cu atributiile sale".In urma revocarii din functie, fostul administrator a dat in judecata compania multinationala, cerand despagubiri de peste doua milioane de lei. Instanta a respins cererea aratand ca "intr-adevar reclamantul nu mai actiona in interesul societatii, utilizand resursele companiei in propriul beneficiu si era in principal preocupat de propria intreprindere, iar nu de corectarea minusurilor imputate la precedentele intrevederi cu superiorii acestuia".Procesul continua la Curtea de Apel Bucuresti.