Sefa Inaltei Curti, de Ziua Europeana a Justitiei: Sistemele judiciare trebuie sa ramana un pilon al stabilitatii si al sigurantei circuitului juridic

"Ca in fiecare an, data de 25 octombrie marcheaza Ziua Europeana a Justitiei Civile. Desi anul acesta aniversarea intervine intr-un context deloc fericit pentru toate statele participante, cred ca semnificatia unei Zile Europene a Justitiei este cu atat mai importanta, si aceasta pentru ca sistemele judiciare trebuie sa ramana un pilon al stabilitatii si al sigurantei circuitului juridic mai ales atunci cand cadrul social in care functioneaza cunoaste o perioada plina de vulnerabilitati si o acutizare fara precedent a tensiunilor sociale", a precizat Corina Alina Corbu.Ea a afirmat ca, din cauza pandemiei de COVID-19, a fost necesara gasirea altor modalitati prin care sa faca activitatea mai transparenta."In mod traditional, 25 octombrie era ziua in care instantele judecatoresti isi deschideau portile pentru publicul larg si in mod special pentru tinerii care sunt interesati sa afle mai multe despre cum functioneaza serviciul public al justitiei sau isi doresc o viitoare cariera judiciara. Cum in actualul context epidemiologic acest lucru nu este posibil, a trebuit sa gasim alte modalitati in care sa facem activitatea noastra mai transparenta din perspectiva cetatenilor pe care ii deservim. (...)Din perspectiva instantei supreme, multe dintre initiativele concretizate pe parcursul acestui an - operationalizarea dosarului electronic, a sistemului de transmitere electronica a actelor de procedura, publicarea pe pagina noastra de Internet a intregii jurisprudente proprii, reluarea aparitiei publicatiilor de traditie ale instantei supreme in format electronic si initierea unora noi - nu reprezinta doar o reactie la criza declansata de pandemie in toate sferele societatii, dar si modul in care ne racordam la era digitala si cream premisele unui serviciu public al justitiei mai modern si mai eficient", a mai declarat Corbu.Potrivit acesteia, valorile justitiei raman aceleasi si raman efective, mecanismele prin care se apara suprematia legii, se asigura previzibilitatea si accesibilitatea acesteia - inclusiv sub aspectul unificarii practicii judiciare - si se apara drepturile si libertatile fundamentale au functionat si au asigurat echilibrul democratic chiar si intr-o astfel de situatie fara precedent in trecutul apropiat."Tocmai de aceea doresc sa salut efortul tuturor colegilor mei, de la instanta suprema pana la cea mai mica judecatorie, pentru modul in care si-au exercitat profesia si au abordat chestiunea mentinerii unui nivel relativ normal al activitatii judiciare, uneori cu riscuri directe sub aspectul sigurantei sanatatii lor si a familiilor lor.Faptul ca un numar atat de mare dintre ei au gasit resursele ca, pe langa sarcinile lor judiciare, sa-si aloce timp pentru imbunatatirea continua a nivelului de pregatire si de formare profesionala, participand la concursul de promovare la instanta suprema sau la acela de promovare la curtile de apel si tribunale, ultimul desfasurandu-se chiar astazi, nu face decat sa arate respectul colegilor nostri pentru exigentele legate de o cariera judiciara si functiunea sociala pe care o indeplinesc", a mentionat presedintele ICCJ.Ea a mai afirmat ca exprima aceeasi apreciere pentru partenerii din toate celelalte profesii juridice fara de care activitatea instantelor nu ar fi posibila si le multumeste pentru cooperare si pentru rabdarea cu care au acceptat procesul de adaptarea a instantelor judecatoresti la masurile de protectie pentru combaterea epidemiei de COVID-19.Conform sursei citate, Ziua Europeana a Justitiei Civile a fost instituita la initiativa comuna a Comisiei Europene, ca exponent al Uniunii si a Consiliului Europei, organizatia internationala sub egida careia functioneaza mecanismul de protectie a drepturilor fundamentale instituit prin Conventia Europeana a Drepturilor Omului, punctand ca "personajul central al acestei zile, precum si al tuturor celorlalte zile, nu este sistemul judiciar si nici macar reprezentantii sai, ci trebuie sa fie beneficiarul actului de justitie , cetateanul care recurge la acest serviciu public pentru apararea drepturilor sale"."As dori sa asigur cetatenii romani ca suntem constienti de faptul ca trebuie sa facem intotdeauna mai mult pentru a le consolida sau, dupa caz, pentru a le castiga increderea si sper ca pasii facuti in acest sens de catre instantele romane sunt vizibili. Aceasta cale trebuie continuata pentru ca ea este similara scopului pentru care serviciul public al justitiei este instituit intr-o societate democratica, ca ultima linie de aparare a legalitatii, a statului de drept, a intereselor sociale, dar si a drepturilor fundamentale ale particularului, precum si a echilibrului si a interdependentei intre toate aceste principii.Din aceasta perspectiva, permiteti-mi sa inchei invitandu-i pe toti colegii mei sa priveasca chestiunea transparentei activitatii judiciare, a deschiderii sistemului judiciar catre cetatean nu ca pe o chestiune optionala ori care ar fi importanta numai din perspectiva cetateanului, dar si ca pe o chestiune esentiala din perspectiva corpului nostru profesional in ansamblu, pentru ca increderea si sustinerea publicului pentru infaptuirea justitiei sunt cea mai puternica garantie a independentei acestuia", a mai transmis Corina Alina Corbu in mesajul sau.