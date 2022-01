Sefa Inaltei Curti: Sper ca tot ce s-a intamplat sa fie o lectie pentru toata lumea

Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Cristina Tarcea, a declarat marti, ca spera ca situatia sa revina pe fagasul normal, acum ca Ministerul Justitiei a abrogat ordonanta prin care a incercat sa modifice pe furis Codurile Penale.

"Sper ca tot ce s-a intamplat sa fie o lectie pentru toata lumea si lucrurile sa reintre pe fagasul normal", a spus Tarcea, la intrarea la Consiliul Superior al Magistraturii, unde marti se discuta cererea Ministerului Justitiei de avizare a ordonantei de abrogare.

Intrebata despre grupul de lucru pe care Ministerul Justitiei a anuntat ca il organizeaza in vederea elaborarii unui proiect de lege pentru modificarea Codurilor Penale, sefa ICCJ a spus ca i se pare o abordare normala si institutia pe care o conduce isi va desemna reprezentantii.

"Am primit o adresa ca s-a constituit un grup de lucru si suntem invitati sa ne desemnam si noi reprezentantii, lucru pe care il vom face in cursul zilei de azi", a mai spus Tarcea, precizand ca Ministerul inca nu a anuntat cand vor incepe discutiile in cadrul grupului de lucru.

Dupa o serie de mesaje contradictorii, Ministerul Justitiei a anuntat ca va organiza un grup de lucru pentru a elabora un proiect solid prin care sa fie modificate si completate Codurile Penale.

Dupa masivele proteste de strada generate de adoptarea OUG13, guvernul Grindeanu a decis sa faca un pas inapoi, adoptand, duminica, o noua ordonanta de urgenta, care o abroga pe prima. Insa, in noua ordonanta au ramas prevederi neconstitutionale, existand riscul ca actul normativ adoptat initial sa intre totusi in vigoare.

Din acest motiv, dar mai ales pentru ca nu mai au incredere in acest guvern, 600.000 de romani au iesit duminica seara in strada la cel mai mare protest de pana acum, si manifestatiile continua si saptamana aceasta.

In acelasi timp, Curtea Constitutionala este asteptata miercuri si joi sa ia decizii cu privire la sesizarile depuse in cazul OUG 13 de CSM, presedintele Romaniei si Avocatul Poporului, iar Curtea de Apel Bucuresti va trebui sa decida daca da curs solicitarii Procurorului general, care a cerut in instanta suspendarea si anularea ordonantei Iordache.

