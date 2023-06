Sefa Siveco si-a recunoscut faptele si a facut doua denunturi la DNA

Irina Socol, fondatoarea companiei IT Siveco, si-a recunoscut miercuri faptele din dosarul in care este acuzata de un prejudiciu de 30 de milioane de lei, pe care l-a si platit.

"Recunosc acuzatiile de evaziune fiscala in totalitate si nu le contest. Solicit reducerea cu o treime a pedepsei, dat fiind faptul ca am si achitat prejudiciul care mi se imputa, respectiv 30 de milioane de lei. Dovedesc cu ordine de plata si note de plata, dar si extrase de cont", a spus Socol in instanta, potrivit Realitatea Tv.

Aceasta a cerut reducerea pedepsei cu o treime, pentru recunoasterea faptelor, adaugand si ca a facut doua denunturi la DNA. Unul dintre acesta ar fi in dosarul Microsoft, potrivit unor surse judiciare citate de televiziune.

Aflata in arest la domiciliu incepand cu 4 noiembrie 2014, Irina Socol este acuzata ca folosea facturi false emise de rromi analfabeti din Sintesti pentru a nu plati impozit la stat.

Procurorii sustin ca in ultimii opt ani Irina Socol a inregistrat in contabilitatea firmei Siveco 311 facturi reprezentand tranzactii financiare in valoare de 7,1 milioane de euro, cu scopul de a diminua impozitul platit la stat.

Pentru a obtine facturile false, Socol s-a folosit de societatea EuroVip SRL, administrata de Valentina Mihai - Gogu, o persoana de etnie rroma din Sintesti (Ilfov). Conform documentelor oficiale, societatea EuroVip cumpara fier vechi si vindea programe informatice.