Sefii clanului Duduianu, arestari in serie pentru camatarie, santaj, proxenetism. Cand se eliberau, erau asteptati ca regii la poarta inchisorii

Condamnarile Clanului Pian

De fapt, Duduienii sunt cei mai cunoscuti interlopi din Sectorul 2 si, totdata, cei mai vechi "mafioti"din Bucuresti, ei provenind in marea majoritate din Sintesti, Ialomita. Printre infractiunile de care au fost acuzati de-a lungul timpului se numara camataria, santajul, proxenetismul si traficul de droguri . Totul era coordonat din cartierul Pantelimon.Segher (Ion Duduianu),Seif (Miltiade Vaduva), Denom (Radu Reget) si Instronom (Vasile Duduianu) Sunt cei mai cunoscuti membrii ai clanului. Emi Pian (Florin Mototolea), executat pe 4 august, pe o strada din cartierul Giulesti Sarbi devenise si el unul dintre capii clanului.Emi Pian a fost a fost condamnat definitiv, pe 13 octombrie 2017, la 3 ani si 8 luni pentru infractiunea de santaj, camata si influentarea declaratiilor. El a fost eliberat in 2019 si asteptat la poarta penitenciarului rahova cu sampanie si artificii.Cativa membri ai clanului Duduianu au fost arestati in 2007 pentru cateva luni.rintre ei se afla si Emi Pian.Potrivit actelor din dosarul de condamnare, totul a inceput in ianuarie 2016, intr-o vila din Dobroesti (Ilfov), unde era organizata o partida de zaruri (barbut) la care participau mai multe persoane.Decesul lui Emi Pian nu este singura pierdere pentru clanul de interlopi. In urma cu doi ani, liderul clanului Duduianu, Ion Duduianu (Senger), a murit la Spitalul Orasenesc din Gaesti unde a fost adus dupa ce i s-a facut rau in Penitenciarul din Gaesti, unde executa o pedeapsa de 10 ani pentru trafic de persoane.La doua luni dupa acest incident, a murit si fratele lui Senger, Cristofor Duduianu, pe un pat de spital din Bucuresti, dupa ce a fost adus in coma direct din unitatea spitaliceasca a inchisorii Rahova, unde era inchis pentru mai multe fapte grave.Unul dintre cei mai cunoscuti lideri ai lumii interlope bucurestene, Nicolae Duduianu, zis "Pian", a fost condamnat definitiv, in primavara acestui an, la cinci ani si zece luni de inchisoare , pentru o tentativa de omor comisa in februarie, 2019. Atunci, Pian a fost acuzat ca a trecut cu masina peste un barbat care traversa strada - la culoarea verde a semaforului - dupa ce s-a enervat ca omul se misca prea incet.In urma cu doua saptamani, o ampla operatiune judiciara a avut loc in Capitala, Ilfov si in Teleorman. Au fost nu mai putin de 11 perchezitii care au vizat din nou temutul clan interlop al Duduienilor. Mai multi manelisti ii acuza ca le-ar fi luat banii si i-ar fi pus sa cante gratis la petreceri.Cativa membri sunt sub control judiciar, in acest dosar.Citeste si: