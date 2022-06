Seful Politiei Romane, audiat ca martor in dosarul comisarului Berbeceanu

Seful Politie Romane Petre Toba va fi audiat ca martor in dosarul in care comisarul Traian Berbeceanu este atat acuzator, cat si acuzat.

Fostul sef al Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate (BCCO) Alba Iulia a facut solicitarea in urma cu o luna, aceasta fiind admisa joi de catre judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ), transmite Digi 24.

Traian Berbeceanu a sustinut ca seful Politiei Romane trebuie sa fie audiat ca martor, pentru ca acesta poate confirma ca, inca din 2013, a fost informat, pe linie ierarhica, in legatura cu faptele penale comise de doi procurori de la DIICOT Alba si un politist, care sunt judecati acum ca au fabricat un dosar impotriva lui Berbeceanu.

Interceptari din dosarul lui Berbeceanu: Sefii DIICOT si IGPR stiau despre problemele de la Alba

Comisarul a cerut la acea vreme si audierea fostei sefe DIICOT Alina Bica, aflata in prezent in arest preventiv, precum si a celei care este acum procuror-sef interimar al Directiei, Elena Giorgiana Hosu, adjunctul Alinei Bica in 2013.

Berbeceanu a sustinut ca si cele doua au fost informate in legatura cu neregulile comise de procurorii din Alba, care ar fi formulat acuzatii false impotriva comisarului.

Fostul procuror sef al DIICOT Alba si un fost magistrat de la aceeasi institutie au fost trimisi in judecata de catre DNA, in iulie anul trecut, pentru ca ar fi fabricat dosarul lui Traian Berbeceanu.

In acelasi timp, Traian Berbeceanu a fost trimis in judecata, tot in iulie 2014, de catre procurorii DIICOT, pentru luare de mita, spalare de bani, fals in inscrisuri, fals in declaratii, complicitate la infractiunea de delapidare, precum si pentru sprijinire de grup infractional organizat.

Traian Berbeceanu, trimis in judecata - este acuzat de fals si spalare de bani