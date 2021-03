Seful Serviciului de Informatii si Protectie Interna Suceava, vizat intr-un dosar disjuns din "Fabrica de permise"

Cum functiona "Fabrica de permise de la Suceava"

Potrivit www.monitorulsv.ro, procurorii DNA au facut, miercuri, doua perchezitii la Suceava, una fiind la sediul SIPI Suceava si cealalta la domiciliul conducatorului aceste structuri, colonelul Florin Constantin Timu.Dosarul a fost disjuns din cel in care mai multe persoane au fost deja trimise in judecata, fiind acuzate de fraudarea examenelor practice pentru obtinerea permiselor de conducere.Procurorii suspecteaza ca Timu ar fi primit bani de la una dintre persoanle deja trimise in judecata.Seful SIPI ar urma sa fie transportat la Bucuresti, pentru a fi audiat la sediul Structurii Centrale a DNA. Procurorii DNA si ofiterii DGA au descoperit aproape 2 milioane de euro in urma perchezitiilor desfasurate joi, 26 noiembrie, la angajatii de la Serviciul Permise si Inmatriculari Suceava si la alte persoane implicate intr-o larga retea de coruptie Potrivit declaratiilor oficiale ale investigatorilor implicati in ancheta, spaga pretinsa pentru eliberarea in mod ilegal a unui permis auto era cuprinsa intre 5.000 si 7.000 de euro.Anchetatorii sustin ca, de mai multi ani, la Suceava functioneaza "un fel de asociatie familiala unde angajatii de la Serviciul Permise si Inmatriculari si politistii de la Inspectoratul Judetean de Politie fie inlesnesc obtinerea permiselor si inmatricularilor, fie fac trafic de influenta pentru diverse". Anchetatorii sustin ca toate persoanele vizate au obtinut sume importante de bani din aceste spagi pe care nu le pot justifica.