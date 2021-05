Semnal de alarma tras de judecatorii din doua asociatii importante. "Ultimul Raport GRECO confirma necesitatea unor reforme reale si rapide in justitie"

Potrivit revistei Forumul Judecatorilor , acest aspect, impreuna cu independenta functionala a procurorilor, raspunderea materiala a judecatorilor si procurorilor etc. reprezinta in mod constant pentru GRECO "amenintari la adresa independentei sistemului judiciar in Romania". Judecatorii atrag atentia si ca GRECO a retinut "cu ingrijorare ca nu pare sa fie avuta in vedere acordarea CSM a unui rol sporit" in procesul de numire a procurorilor in functiile de top management. "La fel ca inainte, Sectia pentru procurori a CSM poate doar sa emita un aviz consultativ cu privire la propunerea Ministrului Justitiei. Mai mult decat atat, comisia de selectie prevazuta in proiectul de lege va avea in componenta doar un procuror din cei sapte membri", fiind criticat sever, sub acest aspect, proiectul propus de fostul ministru al justitiei la 30 septembrie 2020.Nu in ultimul rand, GRECO a constatat ca "detasarea ofiterilor de politie judiciara (de catre Ministerul de Interne) la SIIJ pentru a realiza investigatiile in cauze impotriva procurorilor si judecatorilor a creat un risc suplimentar pentru independenta functionala a sistemului judiciar".Potrivit sursei citate, GRECO vegheaza la punerea in practica a angajamentelor statelor membre de a-si uni eforturile, de a-si impartasi experientele si de a actiona impreuna in acest domeniu, prin intermediul unui proces dinamic de evaluare si presiune. Rapoartele de evaluare trebuie privite ca fiind rezultatul unei analize obiective, realizate de un observator extern si neutru, concluziile lor trebuie apreciate la nivelul unui inalt standard de profesionalism si respectate intocmai de statele membre, in cadrul cooperarii loiale si al evaluarii reciproce dintre acestea.In opinia lor, cel putin urmatoarele reforme sunt necesare urgent, preferabil prin proiecte de lege punctuale, mai simplu de adoptat:1. Reglementari legislative pentru admiterea in magistratura, delegarea, detasarea si transferul magistratilor; renuntarea la dispozitiile care prevad dublarea perioadei de pregatire in cadrul Institutului National al Magistraturii;2. Desfiintarea neconditionata a sectiei de parchet separate, creata pentru investigarea infractiunilor comise de judecatori si procurori;3. Abrogarea limitarilor cu privire la libertatea de exprimare, materializate in obligatia de abtinere a magistratilor de la "manifestarea sau exprimarea defaimatoare in raport cu celelalte puteri ale statului";4. Reinstaurarea meritocratiei in magistratura; reglementarea unor examene meritocratice de promovare, inclusiv si mai ales la Inalta Curte de Casatie si Justitie;5. Revizuirea sistemului de numire si revocare a procurorilor-sefi si limitarea rolului ministrului justitiei in aceste proceduri, simultan cu cresterea atributiilor Consiliului Superior al Magistraturii; intarirea independentei procurorului si reglementarea clara si restrictiva a notiunii de procuror ierarhic superior;6. Respectarea rolului si a atributiilor stabilite de Constitutie pentru Consiliul Superior al Magistraturii, ca organism colegial, prin inlaturarea transferarii arbitrare a unor atributii ale Plenului catre sectii sau catre anumiti judecatori, in functie de gradul profesional detinut, de natura a deturna functionarea colegiala; revizuirea dispozitiilor privind alegerea si revocarea membrilor CSM, in sensul instituirii unui vot universal, respectiv a unei proceduri flexibile si accesibile;7. Reorganizarea Inspectiei Judiciare, reconsiderarea rolului si a atributiilor inspectorului-sef; reglementarea unor examene meritocratice pentru selectarea inspectorilor judiciari si functiile de conducere din cadrul Inspectiei Judiciare; abrogarea OUG nr.77/2018;8. Abrogarea dispozitiilor introduse in anii 2018-2019 de natura a incarca nejustificat volumul de munca al instantelor si parchetelor;9. Revizuirea normelor privind raspunderea materiala a magistratilor, cat timp acestea ignora independenta justitiei;10. Ratificarea de Parlamentul Romaniei a Protocolului nr. 16 la Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, al carui text a fost adoptat de Comitetul Ministrilor la data de 10 iulie 2013 si care a fost deschis spre semnare la 2 octombrie 2013, la Strasbourg. Protocolul nr. 16 prevede posibilitatea pentru cele mai inalte jurisdictii ale partilor contractante de a solicita un aviz consultativ Curtii Europene a Drepturilor Omului, atunci cand apreciaza ca o anumita cauza aflata pe rolul lor ridica o problema grava privind interpretarea sau aplicarea Conventiei sau a protocoalelor sale.