Cum au fost retrocedate ilegal peste 10.000 de hectare in Retezat. Motivarea unei sentinte judecatoresti istorice

Potrivit adevarul.ro, sentinta Judecatoriei Hateg, care nu este definitiva, confirma ilegalitatile reclamate de Academia Romana in proces Potrivit sursei citate, instanta a stabilit ca presupusele mostenitoare ale fratilor Ludovic (Lajos) si Gabor Kendeffy nu puteau solicita si nu erau indreptatite la reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafetele de 3.679 ha si 9.400 mp., respectiv 6.029 ha si 9.000 mp pe teritoriul comunei Rau de Mori, in cota de 1/1, deoarece pana la sfarsitul anilor '20, statul roman platise despagubiri juste fostilor proprietari ai terenurilor, in urma unor acorduri si a unor procese internationale.Sursa citata mai arata ca Maria Kendeffy, in calitate de nora a lui Gabor Kendeffy, avea nevoie de un certificat de mostenitor sau sa fie mentionata in testament pentru a putea primi titlurile de proprietate."Documentatia care a stat la baza eliberarii titlurilor de proprietate nu contine un astfel de act, care sa confere calitate a de mostenitoare paratei Kendeffy Maria. Fata de cele aratate, instanta considera ca aceasta parata nu avea posibilitatea sa solicite reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor ce au apartinut antecesorilor Kendeffy Gabor, Kendeffy Lajos si Banffy Suzana, fara un certificat de mostenitor sau un testament care sa-i confere vocatie la mostenirea acestora, avand cel mult calitatea de sotie supravietuitoare a numitului Kendeffy (Nicolae)", se mai arata in motivarea sentintei publicate de adevarul.ro Sentinta Judecatoriei Hateg mai scoate la iveala ca, in 2017, reprezentantii Ministerului Finantelor Publice au formulat o cerere in instanta, in care solicitau sa se stabilieasca daca Maria Kendeffy mai avea discernamant la data depunerii cererii de reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor din Retezat, lipsa discernamantului fiind un argument pentru anularea acestora."In motivarea cererii, se arata ca a luat la cunostinta de inscrisul obtinut prin comisie rogatorie administrata in Republica Austria cu nr. AV din 12.12.2016, 29 HC 1/16, aflat in dosarul Judecatoriei Hateg, in limba germana, tradus in limba romana, din care rezulta ca parata Maria Kendeffy (Gerlicz - nascuta la 25 iunie 1920, la Budapesta) se afla internata in Casa Malta - centru de batrani al organizatiei Malteser, iar doamna Maria Kendeffy "nu recunoaste aproape deloc sau absolut deloc", circumstanta in care se pune problema determinarii existentei discernamantului si a capacitatii de exercitiu a paratei", se arata in dosar.