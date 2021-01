Cazul dramatic al unui barbat care a murit electrocutat, intr-o spalatoria auto din Cluj, in timp ce-si curata masina

Patroana, condamnata

Patroana, achitata in apel

Tragedia a avut loc in 14 iulie 2011. L.I. a mers sa isi spele masina la o spalatorie din judetul Cluj, iar in timp ce era la spalatorie, la fata locului a ajuns un echipaj de la Compania de Apa Somes, chemata de proprietarul spalatoriei sa desfunde o canalizare.Muncitorii au intervenit cu un furtun cu presiune, iar pentru ca zona in care au intervenit nu era imprejmuita, proprietarul spalatoriei si victima s-au apropiat de gura de canal pentru a asista la operatiunea de desfundare a canalului.La un moment dat, sub presiunea apei si a manevrelor de scoatere si impingere efectuate de unul dintre muncitori, furtunul a avansat pe canal circa 10 m, timp in care din canal au iesit reziduri.La un moment dat, furtunul s-a oprit din inaintarea pe canal, iar sub presiunea apei si-a schimbat directia de inaintare si a iesit din canal facand un zgomot puternic.Muncitorul a fost lovit si aruncat la pamant, iar furtunul aflat sub presiune si scapat de sub control a atins firele de current, lovindu-l totodata pe clientul spalatoriei, care a fost electrocutat, murind pe loc.In prima instanta a fost condamnata patroana spalatoriei si un sef de serviciu din cadrul Companiei de Apa Somes.In cazul patroanei spalatoriei, Judecatoria Huedin a aratat ca "desi aceasta nu se afla la fata locului, in sarcina inculpatei poate fi retinuta culpa in producerea evenimentului si exista legatura de cauzalitate intrucat din moment ce spalatoria nu avea autorizatia de functionare, respectiv autorizatia de mediu, din punct de vedere legal, nu avea voie sa functioneze, iar victima nu ar fi trebuit sa aiba acces in incinta spalatoriei si pe cale de consecinta, evenimentul nu s-ar fi produs".In privinta sefului de serviciu de la Compania de Apa Somes, s-a retinut ca in calitate de sef al Serviciului Securitate si Sanatate in Munca, inainte de producerea incidentului nu a comunicat de indata catre sefii de sectie si de sector, pentru prelucrarea cu lucratorii din subordine, a instructiunilor de lucru sub sau in apropierea de liniile de transport electricitate, fapt ce a dus la necunoasterea acestor norme de catre personalul care a intervenit in data de 14.07.2011 la Spalatoria Auto din satul Aghiresu Fabrici.In apelul judecat la Curtea de Apel Alba Iulia, patroana spalatoriei a fost achitata, fiind considerata nevinovata, iar sefului de serviciu de la Compania de Apa Somes i-a fost redusa pedeapsa de la doi ani si sase luni de inchisoare cu suspendare, la un an de inchisoare cu suspendare."Nu se pune problema existentei unei legaturi de cauzalitate intre lipsa autorizatiei de functionare si moartea victimei. (...) Nu are nicio relevanta ca la spalatoria auto aveau loc activitati economice neautorizate, atat timp cat ele aveau aptitudinea de a atrage, cel mult o raspundere contraventionala sau vizand vreo infractiune de afectare a bugetului de stat., se arata in sentinta Curtii de Apel Cluj, care este definitiva.In privinta sefului de serviciu caruia i-a fost redusa pedeapsa, judecatorul a aratat ca "dupa trecerea unei perioade de mai bine de 9 ani de la data evenimentului, timp in care inculpatul a fost supus unui lung proces de investigare penala, s-a aflat intr-o stare de incertitudine, si totodata a avut o conduita procesuala si in societate pozitiva, se impune redozarea sanctiunii aplicate de judecatorie".