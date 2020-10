Femeie din Arad, la un pas sa fie omorata de un subaltern cu care a petrecut Craciunul. Pedeapsa primita de agresor

Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane? Daca ai raspuns cu da, atunci te asteptam in echipa, trimite CV-ul tau la daniela.stanciu@nchcapital.ro. Ce trebuie sa faci? Click aici

Potrivit sursei citate, dosarul in care tanarul a fost judecat pentru tentativa de omor scoate la iveala ca intre femeia de 42 de ani, sefa de sectie la o firma din Arad, si tanarul cu 15 ani mai tanar s-a infiripat o relatie in urma careia femeia l-a primit pe tanar in apartamentul in care locuia cu chirie alaturi de fiul sau. In plus, femeia i-a imprumutat tanarului aproximativ 800 de euro.Sursa citata mai arata ca in ajunul Craciunului din anul 2018, in jurul orelor 22.00, persoana vatamata a fost apelata telefonic de catre tanar, pentru a se intalni ca sa ii inapoieze mai multe bunuri. Cei doi s-au intalnit si au mers la apartamentul femeii, petrecand Craciunul impreuna. Inainte de Anul Nou, in 29.12.2018, dupa ce l-a gazduit mai multe zile, femeia i-a cerut tanarului sa plece, dar acesta a refuzat "pretextand ca nu are bani si nici o locuinta in care sa fie adapostit, asa incat intre cei doi au intervenit initial divergente verbale".Pe fondul discutiilor, tanarul a agresat-o pe femeie, a prins-o de par si i-a aplicat mai multe lovituri puternice cu pumnul in regiunea capului, dupa care s-a urcat cu genunchii pe pieptul acesteia si i-a aplicat mai multe lovituri.Potrivit adevarul.ro , in urma agresiunilor femeia a ajuns la spital cu mai multe coaste rupte, iar tanarul a fost trimis in judecata pentru tentativa de omor.In prima instanta , agresorul a primit doi ani si sase luni de inchisoare pentru tentativa de omor. In apel, care s-a judecat la Curtea de Apel Timisoara, pedeapsa a fost majorata la patru ani si sase luni de inchisoare.