Sentinta la Curtea de Apel Bucuresti: Obligativitatea purtarii mastii de protectie in spatii deschise este nelegala

Curtea de Apel a decis ca articolul privind obligarea purtarii mastii in spatii deschise este ilegal, printr-o decizie pronuntata miercuri, 23 decembrie.Hotararea Curtii de Apel Bucuresti nu este definitiva, putand fi contestata la Curtea Suprema."Purtarea mastii in spatii deschise a fost declarata nelegala. Hotararea nu este definitiva, are un termen de recurs de doua zile de la comunicare. Inca nu ni s-a comunicat hotararea, doar ce am aflat solutia de pe surse. Dosarul nu a fost inca afisat pe portal. Inca nu am primit nimic de la instanta , astept sa mi se comunice. Articolul 4, pct. 15 vorbeste despre obligativitatea de a purta masca in spatii inchise si deschise, iar instanta a inlaturat sintagma "si deschise", deci teza a doua a articolului. Sunt sigura ca instanta a mers pe motive de legalitate in decizia ei", a declarat pentru Ziare.com, avocata Minodora Ion, initiatoarea demersului.Avocatul Minodora Ion a cerut institutiei mentionate sa puna la dispozitia instantei intreaga documentatie care a stat la baza emiterii ultimelor doua ordine de carantinare a municipiului Constanta, sub sanctiunea amenzii. In opinia avocatului, daca instanta ii va da dreptate, se va crea un precedent, iar DSU si alte institutii nu vor mai putea obliga populatia sa poarte masti in spatiile deschise."Am formulat o actiune impotriva Departamentului pentru Situatii de Urgenta, am atacat, din ultimul ordin articolul 4 pct.15, cel care prevede masura obligarii purtarii mastii in spatiile deschise. Am avut termen pe data de 21 decembrie, s-a pus in vedere DSU sa depuna toata documentatia care sta la baza intocmirii ordinelor de carantina, respectiv de prelungire a carantinei in Constanta. Instanta a dispus ca DSU sa dispuna documentatia sub sanctiunea amenzii judiciare. Raed Arafat invocase niste texte de lege, legea 55 din 15 mai 2020 etc, dar in niciuna nu exista mentionat, in mod expres, obligarea purtarii mastii si in spatii deschise. Nu am atacat altceva din aceste ordine, ci strict aceasta prevedere", a declarat, pentru Focus Press , avocatul Minodora Ion.Miercuri, 23 decembrie, in jurul orei 17:00, Curtea de Apel Bucuresti a admis actiunea avocatului Minodora Ion si a scos in afara legii articolul 4 pct.15 din ordinul DSU privind obligarea cetatenilor de a purta masca in spatiile deschise. Hotararea instantei nu este definitiva, iar DSU are la dispozitie 2 zile pentru a formula recurs.Iata incheierea de sedinta:"Admite exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratului Comitetul National pentru Situatii de Urgenta - Ministerul Afacerilor Interne.Respinge actiunea formulata impotriva paratului Comitetul National pentru Situatii de Urgenta - Ministerul Afacerilor Interne, ca fiind formulata impotriva unei persoane fara calitate procesuala pasiva. Admite exceptia tardivitatii cererii de chemare in judecata initiale.Respinge cererea de chemare in judecata initiala, ca tardiv formulata.Admite cererea completatoare. Anuleaza partial prevederile art. 4 pct. 15 din Ordinul Sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta nr. 4660427 din 17.12.2020, publicat in Monitorul oficial nr. 1257 din 18 decembrie 2020, in ceea ce priveste instituirea obligativitatii purtarii mastii de protectie in spatii deschise, in sensul inlaturarii sintagmei "...si deschise". Cu recurs in maxim doua zile de la comunicare, cererea de recurs urmand a se depune la Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a IX-a Contencios Administrativ si Fiscal.Pronuntata in sedinta publica azi 23.12.2020.'"De precizat ca daca decizia instantei va ramane definitiva, acest lucru va produce efecte la nivel national.