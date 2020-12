Pedeapsa primita de afaceristul care si-a "cumparat" o fata de 14 ani, cu acordul mamei. Femeia, condamnata cu suspendare

Potrivit adevarul.ro , prin sentinta pronuntata in 16 noiembrie 2020, Mihaita Codrianu a fost condamnat la trei ani de inchisoare cu executare, fiind gasit vinovat de 16 acte sexuale cu minora de 14 ani. Mama fetei, acuzata de complicitate, a fost condamnata la doi ani de inchisoare cu suspendare. Potrivit sursei citate, la cererea procurorilor, Judecatoria Dej l-a obligat pe Codrianu sa ii achite victimei 10.000 de euro daune morale.Sursa citata mai arata ca, potrivit procurorilor, fata de 14 ani a ajuns sa fie sedusa de Mihaita Codrianu, barbatul cu 35 de ani mai mare, care i-a cumparat cadouri scumpe si chiar a inchiriat un apartament pentru fata, mama sa si cei doi frati ai fetei. Doua fete, minore si ele, martore in dosar, au povestit cum barbatul a incercat sa le cucereasca si pe ele prin cadouri scumpe. In plus, fetele au povestit cum, ca sa le impresioneze, Codrianu le-a facut cunostinta cu cantaretul Smiley Potrivit adevarul.ro, ancheta a fost declansata la denuntul tatalui fetei, care, interesandu-se de situatia scolara a minorei, a aflat ca aceasta este asteptata la scoala de barbatul in varsta de 50 de ani.Pentru a strange probe, procurorii au montat tehnica de inregistrat in dormitorul minorei, surprinzand mai multe acte sexuale dintre Codrianu si fata."Din mijloacele de supraveghere tehnice instalate de organele judiciare in imobilul... rezulta ca din data de 18.11.2019 pana la data de 02.12.2019 inculpatul Codrianu Mihaita a intretinut 14 raporturi sexuale normale, precum si acte sexuale orale sau anale. Toate actiunile aferente infractiunii de act sexual cu un minor au fost savarsite in interiorul imobilului in care locuia inculpata T.E.A., avand acordul tacit al acesteia. In plus, din materialul probator rezulta ca persoana vatamata a fost in diverse concedii prin Romania impreuna cu inculpatul si este foarte probabil ca acesta sa fi intretinut raporturi sexuale si in afara acestui imobil", mai arata procurorii.