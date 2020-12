Sesizarea PMP referitoare la anularea alegerilor in Bucuresti si la votul pe liste suplimentare in Capitala, respinsa de ICCJ

Filiala Sectorului 3 a PMP a depus, vineri, la ICCJ o cerere de anulare a deciziei Biroului Electoral Central. Instanta a decis respingerea cererii, ca nefondata.Hotararea magistratilor este definitiva.Solicitarea PMP viza in principal votul pe listele suplimentare in Bucuresti.PMP avea nevoie de 0,07 procente pentru a atinge pragul de 5% necesar intrarii in Parlament, la Senat."Vazand ce i s-a intamplat lui Valeriu Nicolae, (n.r. - candidat independent caruia i-au lipsit 17 voturi pentru a deveni deputat) care in urma renumararii a recuperat voturi, PMP a recurs la aceasta cale de atac ", au declarat pentru News.ro surse din partid.Conform AEP, in Bucuresti au votat pe liste suplimentare 15.310 alegatori.In sesizarea prin care PMP sector 3 cerea BEC invalidarea alegerilor din Bucuresti, partidul a cerut verificarea listelor electorale suplimentare din mai multe sectii de votare in care pe listele suplimentare au votat mai mult de 11 alegatori.BEC a respins solicitarea PMP, afirmand ca "sustinerile contestatorului sunt simple afirmatii sau speculatii neinsotite de vreo proba, acestea nefiind apte sa conduca la concluzia ca s-ar impune anularea alegerilor in Municipiul Bucuresti".Conform rezultatelor finale ale alegerilor parlamentare din 6 decembrie, inaintea contestatiilor, anuntate de BEC, PMP a obtinut la Camera Deputatilor 4, 82% din voturi, iar la Senat 4,93%.Pragul necesar accesului in Parlament este 5%.Reprezentantii PMP au anuntat vineri ca Biroul Electoral Central a respins solicitarile de renumarare depuse de formatiune, aratand ca magistratii au sustinut acest demers, dar partidele s-au opus. "Avem convingerea ca daca erau aprobate solicitarile noastre, existau sanse ca rezultatul final sa fie diferit", afirmau acestia."Pentru o informare corecta, solicitarile noastre au fost respinse. Le multumim magistratilor din Biroul Electoral Central care au sustinut demersurile noastre, in schimb partidele politice s-au opus. Este lesne de inteles de ce partidele, fie ele de dreapta sau de stanga, au votat impotriva solicitarilor PMP. Avem convingerea ca daca erau aprobate solicitarile noastre, existau sanse ca rezultatul final sa fie diferit", spuneau reprezentantii PMP.Citeste si: Inca un condamnat din SUA, executat. Si-a omorat fetita de doi ani, zdrobindu-i capul de parbrizul masinii