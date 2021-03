Peste 4.000 de sesizari privind presupuse abateri disciplinare ale magistratilor au fost depuse anul trecut la Inspectia Judiciara. Doar 20 au fost admise

Sesizarile referitoare la abaterile disciplinare ale judecatorilor

Directia de inspectie pentru procurori

In ceea ce priveste activitatea Directiei de Inspectie pentru judecatori din cadrul Inspectiei Judiciare, in anul 2020 aceasta directie a avut de gestionat 3.380 de lucrari, dintre care 3.060 depuse in acelasi an si restul mai vechi. Din totalul sesizarilor, au fost solutionate 3.139 de lucrari, reprezentand un procent de solutionare de 92,8. La finalul anului au ramas 241 de lucrari nesolutionate.Mare parte dintre sesizarile adresate Inspectiei Judiciare in cursul anului trecut si care au ajuns la Directia de Inspectie pentru judecatori se sunt in legatura cu abateri disciplinare savarsite de judecatori.Astfel, au fost depuse 2.706 sesizari in legatura cu presupuse abateri disciplinare ale judecatorilor, doar o mica parte acestea fiind confirmate."In anul 2020, din 2.706 de sesizari disciplinare au fost admise numai 9, Inspectia Judiciara exercitand tot atatea actiuni disciplinare . Avand in vedere ca la sfarsitul anului 2019 se aflau in curs de solutionare la instanta de disciplina si pe rolul completului de 5 judecatori al Inaltei Curti de Casatie si Justitie 19 actiuni rezulta ca in anul 2020 rolul acestora numara 28 de cauze. La finele anului 2020, din cele 28 de actiuni 14 erau solutionate definitiv, 5 aflate pe rolul instantei de disciplina, 4 in curs de solutionare a recursului, 4 solutionate insa nedefinitive si 3 in care judecata este suspendata", se arata in raportul Inspectiei Judiciare.Conform aceleiasi surse, din cele 9 actiuni, 5 au fost solutionate prin admitere, iar 4 se afla in curs de solutionare in prima instanta. In 3 cazuri hotararile de admitere ale instantei de disciplina au fost recurate, celelalte ramanand definitive prin nerecurare.La Directia de inspectie pentru procurori au fost inregistrate in anul 2020 un numar de 1.589 sesizari, cu 9% mai putin decat in anul precedent, trei dintre sesizari fiind din oficiu. La acestea s-au adaugat aproape 190 de lucrari din anul anterior. Dintre lucrarile aflate pe rolul acestei directii anul trecut, 1.581 au fost sesizari disciplinare, conform raportului Inspectiei Judiciare."In anul 2020 in 6 lucrari au fost exercitate 6 actiuni disciplinare (3 lucrari inregistrate in anul 2019 si 3 lucrari inregistrate in anul 2020). Pe rolul Sectiei pentru procurori in materie disciplinara (SPMD), la inceputul anului 2020 erau in cursul de solutionare 11 actiuni disciplinare exercitate in anii 2018 si 2019, la care s-au adaugat alte 4 cauze, respectiv 2 inregistrate urmare a disjungerilor dispuse de sectie si 2 trimise pentru continuarea judecatii de Inalta Curte de Casatie si Justitie, urmare a admiterii recursurilor declarate de Inspectia Judiciara. Din totalul de 21 actiuni disciplinare aflate pe rolul SPMD in anul 2020, au fost solutionate 14", arata documentul citat.Raportul anual al Inspectiei Judiciare releva faptul ca in directiile de inspectie exista un deficit de personal, atat la judecatori, cat si la procurori. Astfel, in Directia de inspectie pentru judecatori, din cele 33 de posturi de inspector judiciar prevazute in schema de personal a directiei, la inceputul anului 2020 erau 6 posturi vacante, iar la final, numarul de locuri neocupate era acelasi, in conditiile in care pe parcursul anului s-a vacantat un post care a si fost ocupat.In cazul Directiei de inspectie pentru procurori , in schema de inspectori figureaza 22 de posturi. "In anul 2020 s-a inregistrat o fluctuatie a inspectorilor judiciari de la directie determinata de pensionare, expirarea mandatelor si nu in ultimul rand demisia unui inspector judiciar. Astfel, in anul 2020 media posturilor vacante de inspector judiciar a fost de 9 posturi, in procent de 40% din totalul posturilor de inspector judiciar prevazute in schema de personal", arata sursa citata.Fluctuatia de personal la directia pentru procurori este considerata, de altfel, una dintre dificultatile cu care s-a confruntat aceasta, conform documentului citat."Durata de 3 ani a mandatului de inspector judiciar (la sectia pentru procurori - n.r.) poate impiedica aprofundarea prin experienta a sensului atributiilor prevazute de lege sau regulamente, iar posibila dorinta de obtinere a unui al doilea mandat ii indisponibilizeaza pe inspectori o perioada destul de lunga in vederea pregatirii teoretice pentru examen", arata raportul Inspectiei Judiciare. Acesta subliniaza ca o alta dificultate consta in "instabilitatea legislativa dublata de practica neunitara a Sectiei pentru procurori in materie disciplinara".