Si judecatorii trebuie tinuti sub presiune. Cand CSM nu mai e sindicat

A creat o mare emotie anuntul ca Inspectia Judiciara s-a autosesizat in cazul judcatorului care a decis ca primarul Popescu Piedone sa fie cercetat in stare de libertate.

UNJR, ICCJ, dar si jurnalisti care intotdeauna au sustinut Justitia, anticoruptia si statul de drept au acuzat Inspectia Judiciara (IJ) ca incalca independenta Justitiei, ca pune presiune nepermisa pe judecatori. UNJR chiar a reclamat IJ la CSM si a cerut demiterea sefului acesteia.

Problema in discutie este ca IJ si-a permis sa se autosesizeze in baza unor semnale de alarma trase din presa, nu in baza unor indicii temeinice ca s-ar fi savarsit abateri disciplinare. Astfel, judecatorii si procurorii "ar risca sa faca obiectul unei verificari disciplinare in cazul pronuntarii de solutii ce nu concorda cu asteptarile opiniei publice", arata ICCJ.

Mie acuzatia la adresa IJ mi se pare deplasata si cred ca o Inspectie Judiciara extrem de vigilenta este absolut necesara intr-o tara unde nu numai politicul, ci si judiciarul s-a dovedit atat de minat de coruptie.

Ceea ce ridica suspiciuni in cazul Piedone nu cred ca este scoaterea din arest preventiv, unde ar fi vrut lumea sa-l vada. Au fost mai multe asemenea decizii de eliberare, inclusiv in cazul Oprescu, fara nicio consecinta.

Ceea ce este surprinzator este ca Popescu Piedone, suspectat de infractiuni cu consecinte enorme, a fost lasat fara absolut nicio masura de siguranta. Asta inseamna ca poate lua legatura cu orice martor, poate umbla la orice documente, poate sa plece din tara nestingherit. Poate ca e justificat, dar daca nu este?

In cazul violatorilor de la Vaslui, lasati tot asa ca pasarea cerului, oare era bine sa intervina Inspectia Judiciara la timp pentru a dovedi ce increngatura mizerabila se afla acolo?

Si mai avem un caz foarte recent. Doamna judecator Geanina Teodorovici Terceanu, de la Tribunalul Bucuresti, este acuzata de DNA ca ar fi pronuntat sentinta de achitare in dosarul Transferurilor in schimbul unei spagi de 220.000 de euro, primita de la Victor Becali si Cristian Borcea.

In 2012, achitarea celor 8 inculpati in dosarul Transferurilor a fost o lovitura crunta pentru procurori si, fiind vorba despre un dosar extrem de mediatizat, a lezat grav increderea in anticoruptie.

Ulterior, atat Curtea de Apel Bucuresti, cat si ICCJ au pronuntat condamnari cu executare pentru toti inculpatii.

Din fericire, sentinta cumparata a fost prima, nu cea definitiva. Dar daca era cea definitiva? Ar fi trebuit sau nu sa reactioneze Inspectia Judiciara?

Nu vad de ce autosesizarea IJ, chiar pornind de la relatari din presa, reprezinta prin ea insasi o forma de presiune si intimidare. Daca cercetarea este desfasurata in conditii abuzive, daca rezultatul ei este unul abuziv, incorect, sigur ca este o forma de presiune inacceptabila.

Dar simpla verificare a unei solutii surprinzatoare care a creat controverse publice nu vad de ce ar fi. Ba chiar mi se pare utila in conditiile in care suntem o societate macinata de neincredere din cauza coruptiei. E foarte bine ca aceste decizii controversate sa fie confirmate ca pe deplin justificate si deasupra oricaror suspiciuni, daca sunt asa.

Nu sunt indicii? La prima vedere, asa cum nu existau nici in cazul achitarilor pronuntate in dosarul Transferurilor. Dar, daca sapam mai adanc, oare nu dam de ele? Asta trebuie sa stabileasca Inspectia si nu vad de ce un magistrat corect s-ar simti intimidat.

Sub un anumit tip de presiune, da. Sub presiunea de a fi corecti si teama ca daca o iau pe aratura vor fi prinsi. Si nu e vorba numai despre acte de coruptie. Imi povestea un avocat ca uneori lipeste pagini din concluziile scrise si din ce in ce mai des le gaseste lipite si dupa pronuntare. O fi si aceasta superficialitate de competenta Inspectiei Judiciare, chiar daca nu exista indicii evidente de abatere?

Da, judecatorii au si e normal sa aiba un statut special in societate, dar trebuie sa si-l si merite, iar apararea independentei Justitiei nu trebuie sa devina argument pentru cocolosirea coruptiei si/sau a incompetentei. E anormal ca hotararile magistratilor sa fie tocate in studiouri TV, dar este normal ca ele sa fe verificate institutional, procedural, de organismul care fix pentru asta exista.

E foarte bine daca CSM si Inspectia Judiciara vor depasi pe deplin adesea reprosata conditie de sindicat al magistratilor si vor deveni exact acel organism sever care vegheaza la corectitudinea actului de justitie.

Justitia nu poate fi independenta, daca nu este in primul rand cu adevarat corecta si credibila.

