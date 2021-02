Smecheria cu care a obtinut un jucator de pacanele un castig de 10 ori mai mare decat cel afisat de aparat

Cum a fost descoperita smecheria

Un jucator de pacanele din Fagaras a fost trimis in judecata pentru insusirea bunului gasit sau ajuns din greseala la faptuitor , la inceputul anului 2020, dupa ce a convins-o pe angajata unei sali de jocuri ca a castigat 20.000 de lei, lucru care nu era adevarat.Totul s-a intamplat in 19 ianuarie, in jurul orei 17.00. Jucatorul de pacanele a intrat intr-o sala de jocuri si a introdus intr-unul dintre aparate suma de 100 de lei. Dupa ce aparatul a afisat o imagine castigatoare, jucatorul si fratele sau au strigat: 200 de milioane (n.r. 20.000 de lei vechi).In local s-a starnit o frenezie, iar angajata salii de jocuri s-a dus la aparat sa verifice ecranul. Cand a vazut "un numar care incepea cu 2 si continua cu mai multe zerouri" l-a crezut pe barbat si i-a dat cei 20.000 de lei pe care i-a "castigat". Imediat dupa ce a primit banii, jucatorul a parasit localul.Avand in vedere valoarea mare a castigului, angajata salii de jocuri i-a anuntat pe patroni, care au verificat aparatul si au constatat ca in ziua respectiva au fost trei castiguri, cel mai mare in valoare de 2.000 de lei. Angajata localului l-a sunat pe jucator sa ii spuna ca s-a produs o greseala, dar barbatul a refuzat sa restituie banii pe motiv ca "reprezentantii salii de jocuri au modificat parametrii tehnici ai aparatului astfel incat sa arate ca, de fapt, castigul ar fi fost mult mai mic".In urma acestei situatii, patronul salii de jocuri a facut plangere penala, iar jucatorul a fost trimis in judecata pentru insusirea bunului gasit sau ajuns din greseala la faptuitor.In proces , reprezentantii salii de jocuri au explicat ca in momentul in care sunt introdusi banii in aparat, creditul se transforma in puncte. Astfel, 100 de lei valoreaza 100.000 de puncte. In momentul in care a prins o combinatie castigatoare, jucatorul avea 2.000.000 de puncte, echivalentul a 2.000 de lei. Din acest motiv, opertoarea s-a incurcat in zerouri si, dezorientata de bucuria jucatorului, i-a dat 20.0000 de lei in loc de 2.000 de lei.Pentru ca in termenul prevazut de lege, dupa trimiterea in judecata, partile au ajuns la un acord, procesul nu a mai avansat, fiind inchis prin impacarea partilor.