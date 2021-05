Un sofer prins baut la volan s-a aparat spunand ca a mancat "un corn cu ciocolata care contine alcool". Cum a tratat cazul judecatorul

Judecatorul nu a crezut povestea

Printr-un proces deschis la Judecatoria Giurgiu, un sofer lasat fara permis dupa ce a fost prins la volan cu o alcoolemie de 0,04 a contestat sanctiunea sustinand ca inainte de a fi oprit de Politie a mancat un corn cu ciocolata care contine alcool Barbatul a spus in instanta ca "nu a consumat bauturi alcoolice, dar a mancat un baton tip croissant marca 7Days Double Super Max, pe care l-a achizitionat din statia de carburanti OMV de pe raza comunei 1 Decembrie".Soferul s-a mai aparat sustinand ca, in urma analizarii prospectului privind continutul croissantului respectiv , a vazut ca acesta contine alcool etilic, singurul lucru care ar fi putut influenta determinarea aparatului etilotest sa detecteze vapori de alcool. O alta explicatie gasita de barbat este ca, la iesirea din benzinarie, s-a dezinfectat pe maini cu dezinfectant pus la dispozitia clientilor de catre statia de carburant.De altfel, si in momentul in care a fost amendat, soferul a mentionat in procesul-verbal: " Am consumat un corn cu ciocolata marca 7Days pe ambalajul caruia este mentionat alcool ca fiind unul din ingrediente".Judecatoria Giurgiu a respins cererea soferului, aratand ca nu are relevanta de unde provenea alcoolemia cu care a fost depistat soferul . "apararile petentului din cuprinsul plangerii contraventionale, in sensul ca nu a consumat alcool, ci doar un baton tip croissant marca 7Days Double Super Max, care potrivit ingredientelor de pe ambalajul produsului continea alcool etilic, nu sunt credibile si nu poate fi retinute"."ČŠn plus, instanta apreciaza ca un consum redus de alcool sau a unor produse ce contin alcool printre ingrediente nu este de natura a conduce la concluzia ca se impune anularea procesului-verbal. Petentul avea obligatia de a nu consuma deloc produse cu alcool, neavand relevanta cantitatea sau produsele din care acesta provine. In masura in care cunoastea ca urma sa conduca ulterior, petentul avea obligatia de a se abtine de la consumul oricarui produs ce contine alcool. Astfel, imprejurarile invocate de acesta nu sunt de natura a conduce la netemeinicia procesului-verbal", a mai aratat judecatorul.In aceeasi sentinta, Judecatoria Giurgiu mai arata ca apararea soferului, care a spus ca a observat ulterior ca produsul consumat continea si alcool, "nu poate fi retinuta in prezenta cauza motivat de faptul ca ea este rezultatul propriei culpe a petentului care putea si trebuia sa verifice continutul alimentelor consumate, cu atat mai mult cu cat in cauza era vorba despre alimente care aveau un continut declarat pe ambalajul acestora"."Instanta retine ca fapta savarsita de catre petent este incriminata de catre legiuitor si cand este savarsita sub forma intentiei cat si atunci cand este savarsita din culpa, or in cazul de fata eroarea de care vorbeste petentul se datoreaza propriei culpe a petentului", mai arata Judecatoria Giurgiu, in sentinta care poate fi atacata cu apel, la Tribunalul Giurgiu.