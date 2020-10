Sorin Oprescu se intoarce in functia de sef al Sectiei de Chirurgie de la Spitalul Universitar: "Demiterea a fost facuta intr-o criza de razbunare"

Condamnat in prima instanta la patru ani si patru luni de inchisoare

Tribunalul Bucuresti a anulat, miercuri, 14 octombrie 2020, decizia conducerii spitalului prin care Sorin Oprescu a fost demis din functia de sef al Sectiei de Chirurgie Generala IV a Spitalului Universitar.Sorin Oprescu si patru sefi de sectii de la Spitalul Universitar au fost demisi in luna iunie dupa ce au fost filmati incalcand regulile de protectie sanitata in timpul unui raport de garda. Sorin Oprescu a contestat in instanta decizia de destituire din functie si a primit castig de cauza., este hotararea Tribunalului Bucuresti, care nu este definitiva, putand fi contestata cu apel la Curtea de Apel Bucuresti. /, a declarat Sorin Oprescu, la Romania Tv In mai 2019, fostul primar al Capitalei a fost condamnat la la 4 ani si 4 luni de inchisoare cu executare pentru luare de mita. Sentinta a fost atacata cu apel, procesul fiind inca pe rolul Curtii de Apel Bucuresti. In dosar, Oprescu este acuzat ca in 2014, a desemnat la conducerea Centrului Cultural al Palatelor Brancovenesti de la Portile Bucurestiului pe Petroi Avasiloae Ruxandra Mihaela si Supeala Florin, "persoane obediente fata de inculpatul Popa Bogdan Cornel, numit si el la conducerea Administratia Cimitirelor si Crematoriilor Umane si a impus introducerea in grup a inculpatului Stanca Cristian"."In acest sens inculpatul Oprescu Sorin Mircea, folosindu-se de atributiile de Primar al Municipiului Bucuresti, a impus functionarilor competenti din cadrul Administratiei Cimitirelor si Crematoriilor Umane si Directia de Resurse Umane din subordinea sa, angajarea inculpatului Stanca Cristian, aproband personal crearea unui post de referent in cadrul institutiei si, ulterior, transformarea acestui post intr-unul de inspector de specialitate, cu incalcarea prevederilor legale referitoare la transformarea posturilor, in folosul aceluiasi inculpat", arata procurorii, in rechizitoriu.Pe 05 septembrie 2015, Sorin Oprescu ar fi primit de la Bogdan Cornel Popa suma de 25.000 euro din totalul de 60.000 euro pretinsi de cei doi de la administratorii unei societati comerciale (denuntatori in cauza), in legatura cu un contract de executii lucrari in cadrul Centrului Cultural al Palatelor Brancovenesti de la Portile Bucurestiului. Tot atunci, spun procurorii DNA , fostul primar, dupa ce a primit banii, a trimis unei alte persoane suma de 11.000 euro pentru a-si achita o obligatie contractuala.