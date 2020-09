Spaga pentru inmatricularea rapida a unor masini de lux aduse in tara de romi din Tandarei. Cat a durat inscrierea unui Ferrari al "VIP"-ului Semafor

Mecanismul spagii de la Inmatriculari

Romii din Tandarei, clienti fideli ai lui Palantin

Prada era impartita la finalul zilei

Ferrariul lui Semafor, inscris pe repede-inainte

Acordurile de recunoastere, validate de instanta

Sandu Palantin, un politist de 54 de ani din Ialomita, intre timp pensionat, a incheiat cu procurorii DNA un acord de recunoastere a vinovatiei prin care a fost de acord sa primeasca doi ani si sase luni de inchisoare cu suspendare in schimbul recunoasterii a 54 de fapte de luare de mita.Potrivit procurorilor, Sandu Palantin lua mita, prin intermediul lui Ionel Panait, patronul unei vulcanizari, care se ocupa si de intermedierea inmatricularilor. Ancheta a scos la iveala ca pentru efectuarea operatiunilor de inmatriculare (definitiva sau provizorie) a autovehiculelor si de eliberare a documentelor specifice, este necesar ca, in prealabil, persoana interesata sa isi faca o programare online, ceea ce presupune de cele mai multe ori un interval de asteptare de ordinul saptamanilor.Intermediarul Panait si politistul Palantin au pus la punct un sistem neoficial de programare si efectuare in regim de urgenta a operatiunilor de inmatriculare (definitiva - "numere negre" sau provizorie - "numere rosii"). Astfel, intermediarul ii racola pe cei care mergeau la Inmatriculari si le propunea sa ii resolve in regim de urgenta in schimbul unei taxe de 200 de lei sau 50 de euro pentru inmatricularea provizorie si de 400 de lei, 100 de euro sau chiar 600 de lei pentru inmatricularea definitiva.Jumatate din suma ii revenea politistului. Astfel, sustin procurorii, intr-o singura luna politistul de la Inmatriculari a reusit sa castige numai din spagi peste 10.000 de lei.Potrivit acordului de recunoastere a vinovatiei, multi dintre cei care rezolvau inmatricularea in regim de urgenta platind mita au fost romi din Tandarei, plecati in strainatate si intorsi in tara cu masini., au aratat procurorii.Procurorii au aratat si modul in care politistul incasa, de la intermediar, mita pentru inmatricularile in regim de urgenta., au mai aratat procurorii in acordurile de recunoastere a vinovatiei prin care intermediarul Panait a primit un an si sase luni de inchisoare cu suspendare, iar politistul Palantin a primit doi ani si sase luni de inchiosare cu suspendare.Procurorii care i-au anchetat pe Palantin si Panait au aratat modalitatea in care au fost inamtriculate masinile care erau bagate in fata. Un astfel de caz este al unui Ferrari , inmatriculat pe numele lui V.M., o femeie din Tandarei. Ancheta a scos la iveala ca in 26 septembrie 2017, la ora 10.31, Panait i-a transmis lui Palantin un sms cu numele persoanei pentru care urma sa fie emis certificatul de inamtriculare.Dupa 10 minute, Palantin a luat documentele femeii, a cautat in baza de date placuta cu VIP dorita de proprietar, iar doua minute mai tarziu a atribuit numarul si a eliberat certificatul de inmatriculare., au aratat procurorii.Tribunalul Ialomita a validat acordurile de recunoastere a vinovatiei incheiate de politist si intermediar cu procurorii. In cazul politistului, judecatorii au aratat caJudecatorii au retinut, insa, in favoarea politistului, ca nu are antecedente penale, este in prezent pensionat si este angajat la o companie privata pe postul de director de productie, avand aparenta unei persoane bine integrate socio-profesional., se arata in sentinta Tribunalului Ilfov.