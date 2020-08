Statul roman, obligat sa-i achite 24.000 de lei unui barbat atacat de ursoaica in Baile Tusnad. "L-a atacat, prinzandu-l cu ghearele in zona umerilor, capului, a spatelui si a picioarelor"

Atacat in drum spre gara

Viata victimei nu a fost pusa in pericol

Judecatoria Miercurea Ciuc a obligat Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor sa ii achite daune morale de 24.000 de lei unui barbat care a fost atacat in 2018 de o ursoaica pe o strada din orasul Baile Tusnad.In procesul in care a cerut daune morale de 40.000 de euro, barbatul a aratat ca in dimineata zilei de 5 august 2018 mergea de acasa spre gara cand a fost atacat de o ursoaica insotita de puii ei. Barbatul a aratat in process ca ursoaica "l-a atacat, prinzandu-l cu ghearele in zona umerilor, capului, a spatelui si a picioarelor, in timp ce s-a zbatut din rasputeri sa scape, fiind foarte panicat".Barbatul a mai aratat ca in final a reusit sa scape dupa ce colegul sau i-a sarit in ajutor, acesta fiind atacat la randul lui de ursoaica, alungata in final, cu o bata, de un al treilea barbat. Ranit dupa atacul ursului, barbatul a fost dus la spital unde a fost tratat si a scapat cu viata.Dupa ce s-a vindecat, victima ursului a dat in judecata o asociatie de vanatoare din zona si Ministerul Mediului Apelor si Padurilor.Judecatoria Miercurea Ciuc a considerat ca responsabil de traumele suferite de barbatul atacat de urs este Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, care a fost obligat sa achite daune in valoare de 24.000 de lei., se arata in sentinta Judecatoriei Miercurea Ciuc.Judecatorul a mai aratat ca "viata victimei nu a fost pusa in primejdie, iar victima nu va ramane cu infirmitati sau cu sechele cu caracter estetic permanent"."Instanta, luand in considerare numarul zilelor de ingrijire medicala, de 22-24 si apreciind ca suferintele morale nu pot fi cuantificate in bani, astfel, daunele morale reprezinta doar o compensare pentru prejudiciile morale suferite, care in acelasi timp nu trebuie sa se transforme intr-o modalitate de a se imbogati fara justa cauza, considera ca o suma de 24.000 lei reprezinta o despagubire rezonabila", se mai arata in sentinta Judecatoriei Miercurea Ciuc, care nu este definitiva, fiind atacata cu apel, la Tribunalul Hargita, unde procesul este pe rol.