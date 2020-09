Statul roman, obligat sa achite daune morale unei familii de judecatori. Magistratilor le-au fost ascultate ilegal telefoanele, intr-un dosar DNA

Batalia pentru anularea mandatelor de ascultare

Mandatul, anulat

Au cerut daune morale de 200.000 de euro

Statul roman, obligat sa le achite daune morale

Cum s-au calculat daunele morale

Telefoanele judecatorilor Mirela si Alexandru Serban au fost puse sub ascultare in 2015, intr-un dosar de coruptie instrumentat de DNA Brasov. Dosarul a fost deschis dupa ce Iulian Tiberiu Serban, condamnat de Judecatoria Brasov la sapte ani de inchisoare pentru santaj, a inceput sa caute persoane care l-ar putea ajuta sa obtina in apel, la Curtea de Apel Brasov, o sentinta favorabila.Prin intermediul fostului deputat Dorin Lazar Maior si al sotiei acestuia, Iulian Tiberiu Serban a fost pus in legatura cu George Costin. La randul sau, Costin l-a pus pe Iulian Tiberiu Serban in legatura cu Liviu Horia Lascu. Acesta i-ar fi spus barbatului acuzat de santaj ca "".Concret, Lascu i-ar fi spus celui acuzat de santaj ca, prin intermediul judecatorului CSM, Alexandru Serban, poate ajunge la sotia acestuia, Mirela Serban, judecatoare in completul la care a cazut inculpatul. Procurorii DNA au solicitat si obtinut mandat prin care telefoanele sotilor Serban au fost puse sub ascultare pentru 30 de zile.Intrucat s-a dovedit ca nu au nicio legatura cu afacerea de coruptie in care le era pomenit numele, sotii Serban nu au facut obiectul anchetei, dar, conform procedurilor,Dupa ce au aflat ca telefoanele le-au fost puse sub ascultare timp de o luna, cei doi judecatori au solicitat DNA sa le puna la dispozitie mandatul in baza caruia au fost ascultati, cererea fiind respinsa "cu motivarea ca doar partile, subiectii procesuali principali si avocatii acestora au dreptul de a solicita consultarea dosarului pe parcursul procesului penal".In urma situatiei create, cei doi judecatori au deschis proces la Inalta Curte de Casatie si Justitie, prin care au solicitat anularea mandatului de supraveghere tehnica pe motiv ca a fost emis ilegal.Cu ocazia procesului prin care a fost contestata emiterea mandatului de supraveghere tehnica, a fost pusa in discutie si neconstitutionalitatea articolului din Codul de Procedura Penala care nu permite contestarea legalitatii masurii supravegherii tehnice de catre persoana vizata de aceasta, care nu are calitatea de inculpat.Prin Decizia 247/2017, Curtea Constitutionala a admis exceptia de neconstitutionalitate si a decis ca articolul care interzice contestarea masurii de supraveghere tehnica este neconstitutional.Dupa ce Curtea Constitutionala a decis ca emiterea mandatului de supraveghere tehnica poate fi contestata in instanta, Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis ca mandatul prin care procurorilor DNA li s-a permis sa ii asculte pe judecatori a fost emis ilegal.Judecatorii Curtii Supreme au aratat ca, pentru ca telefoanele judecatorilor sa fie puse sub ascultare, era nevoie de indeplinirea unor conditii care, in acest caz, nu au fost indeplinite.Spre exemplu,Inalta Curte a aratat ca suspiciunile in baza carora telefoanele judecatorilor au fost puse sub ascultare au fost subtiri, catalogandu-le dreptDupa anularea mandatului in baza caruia le-au fost ascultate telefoanele, sotii Serban au dat in judecata statul roman, prin Ministerul Finantelor Publice, solicitand daune morale de 200.000 de euro (cate 100.000 de euro pentru fiecare).In procesul din prima instanta, sotii Serban au cerutJudecatorii au mai aratat ca simpla asociere a numelor lor cu numele inculpatilor (unii condamnati definitiv pentru comiterea de infractiun), in lipsa oricaror indicii temeinice, asa cum a stabilit in mod definitiv Inalta Curte, a fost de natura a le aduce atingere reputatiei profesionale".Sotii Serban au mai reclamat ca procurorul DNA care le-a ascultat telefoanele timp de o luna era obligat, potrivit art. 142 din Codul de Procedura Penala,se mai arata in actiunea din instanta a celor doi judecatori.In prima instanta, Tribunalul Bucuresti a respins cererea de acordare a daunelor morale, considerand ca "prin recunoasterea caracterului nelegal al masurii dispuse (), eventualul prejudiciu cauzat acestora prin atingerea adusa vietii private a fost acoperit".Curtea de Apel Bucuresti a considerat, insa, ca sotii Serban trebuie sa primeasca daune morale pentru ca au fost interceptati ilegal., se arata in decizia Curtii de Apel Bucuresti, care poate fi atacata cu recurs la Inalta Curte."Faptul ca atingerea adusa vietii private a reclamantilor s-a realizat pe perioada in care masura de supraveghere tehnica era dispusa in mod valabil, de o instanta, nu inlatura gravitatea prejudiciului, altfel ar insemna ca orice intruziune in viata privata, printr-o masura legala, sa fie reparata prin constatarea caracterului ilegal.Vatamarea suferita nu presupune doar constatarea existentei, ci si continutul ei concretizat in modalitatea in care poate fi acoperita", se mai arata in decizia Curtii de Apel Bucuresti, prin care statul roman este obligat sa le achite celor doi judecatori daune morale in valoare de 6.000 de euro.Judecatorii Curtii de Apel Bucuresti au aratat si criteriile de care au tinut cont in stabilirea sumei, reprezentand daune morale., se mai arata in sentinta pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti, in 6 iulie.