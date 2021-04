Stelian Ion, in apararea magistratilor urmariti de Inspectia Judiciara pentru opiniile exprimate pe Facebook: "Ii rog sa nu taca si sa nu se teama"

In plus, aminteste interventia magistratilor pe tema modificarilor legilor justitiei, despre care spune ca au contribuit "la evitarea unor derapaje"."Dreptul la exprimare este un drept fundamental. Chiar daca au o obligatie de rezerva, in privinta tuturor problemelor care tin de profesia si activitatea lor, magistratii trebuie sa se bucure de libertatea de exprimare.In ultimii ani, luarile de pozitie curajoase ale magistratilor pe tema modificarilor legilor justitiei si a legislatiei penale au contribuit foarte mult la evitarea unor derapaje care ar fi afectat grav statul de drept si ne-ar fi aruncat cu zeci de ani in urma", scrie Stelian Ion pe Facebook.Critica "presiunile" si "intimidarile" asupra magistratilor, despre care spune ca nu ar trebui sa fie descurajati sa se exprime liber. "In proiectele de lege am propus intarirea dreptului la libera exprimare a magistratilor. Nu am agreat nici ideea ca ministrul Justitiei sa poata exercita actiunea disciplinara impotriva magistratilor", mai scrie Stelian Ion.Stelian Ion adauga ca a fost adesea criticat de magistrati , "nu intotdeauna intr-un limbaj adecvat", dar ca nu a considerat ca acest lucru ar trebui pedepsit."Ii rog pe magistrati sa nu taca si sa nu se teama. Sa isi faca datoria cu profesionalism si cu buna credinta, dar si sa vorbeasca despre problemele si pericolele sistemului judiciar. Sa o faca in mod obiectiv, cu argumente, cu echilibru si limbaj elegant, asa cum le sta bine unor magistrati", este indemnul ministrului Justitiei.