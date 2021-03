Stelian Ion: Anomalia prin care un magistrat are pensia mai mare decat salariul trebuie rezolvata prin legile justitiei

"Din punctul meu de vedere, un lucru pot spune acum foarte asumat. Nu este normal ca pensiile sa depaseasca cuantumul salariilor. Deci lucrul acesta il voi spune raspicat. Sunt foarte multi magistrati care stiu acest lucru. Aceasta chestiune trebuie rezolvata , din punctul meu de vedere, printr-o modificare legislativa", a afirmat Stelian Ion, la Parlament, intrebat care este opinia sa in privinta pensiilor speciale ale magistratilor.Intrebat daca MJ va veni cu o propunere, Stelian Ion a raspuns: "Avem legile justitiei in lucru. Sunt pe partea finala a dezbaterii publice si vom face publice aceste variante ale celor trei legi. Si in acele legi aceasta anomalie, din punctul meu de vedere, aceea ca pensia poate depasi cuantumul ultimului venit, aceasta cu siguranta trebuie rezolvata". Vom vedea care este si parerea magistratilor , se va da un aviz si in CSM , vom vedea cum se va aplica legea in timp, dar fix aceasta chestiune eu cred ca trebuie rezolvata acum.(...) Este o chestiune pe care am discutat-o si mi-o voi asuma. Nu cred ca acesta este motivul pentru care magistratii stau in continuare in functie si isi desfasoara activitatea, ca ar fi singurul motiv care ii face sa ramana in profesie.Daca venim cu alte reglementari care sa-i determine sa ramana in profesie, eu cred ca se va intampla lucrul acesta. Oricum, cred ca si magistratura ar avea de castigat ca prestigiu, daca nu vor mai fi aceste diferente si vedeti ca este o prevedere inechitabila", a adaugat ministrul Justitiei.