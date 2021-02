UPDATE VIDEO Stelian Ion, despre desfiintarea SIIJ: "Este un gest de normalitate. Justitia nu este despre magistrati, ci despre justitiabili"

Principalele declaratii ale lui Stelian Ion

Varianta propusa e ca dosarele SIIJ sa fie trimise la unitatile de parchet dupa competenta de materie.La acel moment, CSM a fost foarte vehement, in sensul in care infiintarea SIIJ nu se impunea, si a dat aviz negativ.Puteau sa infirme procurorii SIIJ toate aceste ingrijorari si banuieli.Ce s-a intamplat ulterior a fost un bilant rusinos. Aceasta anomalie juridica a adus multe probleme.Anumiti magistrati care au avut curajul sa porneasca anchete contra unor politicieni puternici sau sa exprime puncte de vedere legate de atacurile de justitie au fost chemati la SIIJ, "ca din intamplare".Fostul procuror sef al DNA a fost pus sub control judiciar.Vicepresedintele Comisiei Europene a fost supus unei anchete.O minora a fost oprita sa mearga la parinti in strainatate Exista anumite imunitati si garantii si in prezent. Alte garantii ar insemna sa punem in discutie daca suntem egali in fata legii.Justitia nu este despre magistrati, ci despre justitiabili.In viitor vom putea discuta in Parlament despre eventuale garantii suplimentare.Am certitudinea ca vom gasi o solutie pentru a desfiinta SIIJ.S-au adunat aproape 6.000 de dosare nesolutionate.Guvernul a aprobat joi legea privind desfiintarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie . "Este o promisiune a coalitiei de guvernare si o recomandare pentru respectarea MCV", a precizat premierul Florin Citu