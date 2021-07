Ministrul Justiției anunță procedura de selecție pentru noul procuror-șef DIICOT dar și pentru adjunctul DNA

Raportul MCV critica Romania pentru numirea procurorilor sefi

„Este o etapă importantă pentru justiție. DNA și DIICOT sunt corpuri de elită în lupta anticorupție și împotriva criminalității organizate și au nevoie de o conducere stabilă și cu atribuții complete.Este momentul să consolidăm DNA și DIICOT, să întărim lupta anticorupție și împotriva criminalității organizate printr-o conducere cu autoritate și puteri depline.Îi îndemn pe toți procurorii care îndeplinesc cerințele să se înscrie la concurs. Este ocazia să se implice la nivel de funcție de decizie și să impună acele schimbări pe care le așteaptă procurorii pentru a lucra în anchete penale profesioniste, imparțiale și independente.Sunt funcții care pot da o direcție importantă în lupta anticorupție și împotriva criminalității.Ca ministru al Justiției le garantez tuturor procurorilor că sunt pe deplin independenți, că voi respinge public orice formă de presiune asupra lor și le voi sprijini solicitările pentru buna funcționare a instituțiilor.Știu că reforma sistemului judiciar este un proces greu și că vor fi piedici. Tocmai de aceea avem nevoie de procurori șefi integri, puternici, independenți.Posturile vacante pentru care este demarată selecția sunt:• PICCJ: - Procuror Șef Secție - Secția de resurse umane și documentare• DIICOT- Procuror Șef- Procuror Șef Adjunct- Procuror Șef Secție - Secția de combatere a infracțiunilor de terorism și criminalității informatice• DNA- Procuror Șef Adjunct- Procuror Șef Secție - Secția de combatere a corupției- Procuror Șef Secție - Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție- Procuror Șef Secție - Secția judiciară penalăCalendarul, criteriile de organizare și desfășurare a selecției pot fi consultate pe pagina web a Ministerului: http://www.just.ro/anunt-selectie-procurori/”, a scris Stelian Ion pe pagina sa de Facebook Fosta sefa DIICOT Giorgiana Hosu s-a pensionat de la 1 iulie, la mai putin de 50 de ani, Sectia pentru procurori a CSM transmitand marti presedintelui Klaus Iohannis propunerea de eliberare din functie prin pensionare. Giorgiana Hosu a demisionat de la conducerea DIICOT in septembrie 2020, ca reactie la faptul ca sotul sau, fostul politist Dan Hosu , a fost condamnat joi la 3 ani de inchisoare cu suspendare in dosarul in care este acuzat ca a ajutat-o pe Angela Toncescu, fost membru in Consiliul de Administratie al Carpatica Asig Sibiu, sa influenteze deciziile de la nivelul Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) astfel incat sa obtina avizul pentru numirea in functia de presedinte al CA al Carpatica Asig.Ea fusese numita la conducerea DIICOT in februarie 2020, in pofida avizului negativ al CSM. Raportul MCV al Comisiei Europene critica Romania pentru pentru numirea procurorilor sefi la DIICOT si Parchetul General in 2020 in ciuda avizului negativ al CSM dar si pentru ca nu a desfiintat Sectia Speciala."Cu amendamentele din 2018-2918 la legile Justitiei inca in vigoare, ingrijorarile legate de afectarea sistemului de justitie raman valide.De la ultimul raport, au fost numiti noi sefi ai parchetelor, dar ingrijorarile de lunga durata cu privire la procedura raman. La inceputul anului 2020, una dintre primele actiuni ale ministrul justitiei de atunci urma sa organizeze proceduri de selectie cu cresteretransparenta, pentru a numi noi conduceri pentru serviciile de urmarire penala.Cu toate acestea, in timp ce noul procuror sef DNA a fost numit in urma unei opinii pozitive a CSM, procurorul general si procurorul sef al Directiei de ancheta de criminalitate organizata si terorism (DIICOT) au fost numiti in ciuda unei opinii negative a CSM. Sectia pentru procurorii CSM raporteaza in continuare ca procurorii care au votat respingerea candidatilor la procurorul general si DIICOT au fost supusi unor presiuni ca urmare a SIIJ. Au existat alte cazuri in 2020 in care ministrul Justitia a nesocotit opinia CSM pentru posturile de adjunct de conducere”.Organismul anticoruptie al Consiliului Europei (GRECO) arata la inceputul lunii mai, intr-un raport publicat data de 5 mai, ca recomandarea facuta catre autoritatile de la Bucuresti este ca in procedura pentru numirea in si revocarea din functiile cele mai inalte din parchet Consiliului Superior al Magistraturii sa i se dea un rol mai important.Recomandarea GRECO vine in contextul in care presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a declarat recent ca nu este de acord cu avizul obligatoriu al CSM pentru numirea procurorilor sefi, propus de ministrul Stelian Ion.Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti, 27 aprilie, ca proiectul legilor justitiei elaborat de ministrul Justitiei, Stelian Ion, nu a fost dezbatut, ceea ce nu a corespuns "intentiei coalitiei".Seful statului a fost intrebat cu privire la introducerea unui aviz conform din partea CSM la numirea procurorilor sefi."Introducerea avizului conform este opozabil ministrului si nu presedintelui, este un detaliu care nu a fost bine explicat public. Presedintele nu sta in niciun fel de aviz conform sau neconform, in conformitate cu Constitutia Romaniei. Daca avizul CSM-ului devine conform, atunci CSM-ul va putea sa refuze propunerea ministrului, dar nu va putea sa il refuze pe presedinte. (...) Aceste chestiuni sunt in faza de proiect. Ele vor fi discutate, vor intra in Parlament, vor intra in dezbatere parlamentara si dupa aceea vom vedea in ce forma vor ajunge ele. Evident ca eu nu cred ca atributiile presedintelui Romaniei trebuie diminuate si in consecinta, personal, nu sunt de acord cu aceasta varianta, dar nu stiu daca ea va ramane sau nu va ramane in proiect", a spus Iohannis, la Palatul Cotroceni.

