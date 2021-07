Stelian Ion: "Comisia de la Venetia spune ca imunitatile pentru magistrati ar arunca indoieli asupra actului de justitie"

"Alte chestiuni care au fost ridicate intre timp. Este nevoie de garantii suplimentare pentru magistrati? Aceste chestiuni au fost la randul lor analizate si raspunsul pe care Comisia il da este unul foarte clar: Amendamentele introduse in Camera Deputatilor , acele asa-zise garantii, reprezinta in realitate niste imunitati care, dimpotriva, nu ar face decat sa arunce o umbra de indoiala asupra actului de justitie, n-ar face decat sa creeze dubii cu privire la independenta magistratilor. Aceste garantii suplimentare sunt criticate in mod foarte clar de Comisia de la Venetia si se recomanda eliminarea acestor imunitati", a declarat Stelian Ion, la Ministerul Justitiei. El a adaugat ca a fost criticat de catre Comisie si avizul dat de Consiliul Superior al Magistraturii cu privire la proiectul de desfiintare al Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie. In aviz se analizeaza inclusiv avizul pe care l-a dat CSM pentru desfiintarea Sectiei si este criticat intr-un fel acest aviz, pentru ca CSM a confundat, citand o opinie anterioara a Comisiei de la Venetia, anumite lucruri si a interpretat acel aviz din 2018 ca fiind unul care ar impune anumite garantii, cand ele de fapt vizau cu totul altceva. Acel aviz din 2018 al Comisiei de la Venetia recomanda respectarea principiului specializarii procurorului. Spunea atunci avizul ca este nevoie de procurori specializati care sa fie implicati in aceste activitati", a spus Ministrul Justitiei.