Stelian Ion: N-am desfiintat SIIJ pentru ca UDMR, la momentul infiintarii, era alaturi de PSD

"O sa o spun abrupt, ca sa nu ne invartim in jurul cozii: n-am desfiintat-o pentru ca o parte dintre cei care sunt acum in coalitie erau, la acel moment al infiintarii, de partea cealalta, alaturi de PSD, adica UDMR. A votat si infiintarea SIIJ, a votat si legile Justitiei varianta Iordache, a votat si Codul penal si cel de procedura penala. Odata ce s-a incheiat acel capitol trecem deoparte si incercam sa cream ceva nou si sperand cumva ca o sa isi schimbe atitudinea si abordarea fata de justitie , fata de lupta anticoruptie Partial, am avut semnale ca acest lucru se intampla, pentru ca s-a semnat un program de guvernare in care la capitolul Justitie era clar stabilita prima masura pe termen scurt desfiintarea Sectiei speciale, la un punct mai jos era refacerea competentei DNA pe ce privea infractiunile de coruptie savarsite de magistrati . De aceea am si acceptat mandatul de ministru al Justitiei, pentru ca este un program foarte bine articulat", a declarat Stelian Ion, duminica, intr-o emisiune la Prima TV.Intrebat de ce s-a razgandit UDMR in privinta desfiintarii Sectiei, ministrul a raspuns: "A fost o tactica, pentru ca altfel nu pot sa imi explic. Acum, la ora actuala, UDMR spune: noi desfiintam SIIJ, suntem de acord cu asta, dar am vrea ca toate dosarele sa nu mearga sub nicio forma la DNA, pentru ca noi nu avem incredere in DNA, sa mearga la PG, asa cum a mai fost mai demult, in ideea ca se transforma intr-un fel SIIJ actual intr-o sectie care deja exista. Schimbam doar placuta de inmatriculare, schimbam doar denumirea, dar mecanismul ramane acelasi. Mecanismul constand intr-o sectie unica, la nivel central, deci total ineficienta, fara sectii, fara servicii teritoriale, care se ocupa de absolut toti magistratii pentru toate categoriile de infractiuni , ceea ce este o anomalie, nu se respecta principiul specializarii procurorilor. Avem parchete specializate".Ministrul Justitiei sustine ca UDMR face un "artificiu" incercand sa "pacaleasca" opina publica."Discutia despre SIIJ este de fapt despre DNA. Face un artificiu, incearca sa induca in eroare sau sa pacaleasca opinia publica. Argumentul UDMR este sa nu ne mai intoarcem la abuzurile din trecut ale DNA in care anchetau in mod abuziv magistrati. Putem spune ca au fost unele cazuri care trebuie elucidate. Ele nu au fost elucidate de justitie. Avem un raport al Inspectiei Judiciare pe care il invoca UDMR spunand: acel raport al Inspectiei Judiciare a aratat grave abuzuri, grave derapaje. Inca acel raport este supus controlului judiciar, nu a ramas definitiv, este in fata judecatorilor si ramane sa vedem daca a fost validat de instante", a explicat ministrul Stelian Ion.