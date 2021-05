Ministrul Justitiei sustine ca eliminarea pensiilor de serviciu nu este posibila. "Se doreste sa se ajunga la un nivel cat mai aproape de salariu"

"Sunt discutii care se deruleaza. Vor fi prezenti la aceste discutii de astazi si reprezentantii sistemului judiciar, presedintele CSM , doamna presedinta a Inaltei Curti si doamna procuror general si vom discuta si astazi, poate si in alta zi despre problema pensiilor, dar nu in ideea de a se elimina efectiv aceste pensii, pentru ca nu este posibil. Stim foarte bine , au fost incercari de-a lungul timpului, am tras semnale de alarma de-a lungul timpului sa nu se creeze aceasta iluzie in spatiul public si sa nu se hraneasca acest discurs ca aceste pensii pot fi eliminate in totalitate. Aceste pensii de serviciu sunt protejate de Constitutie si de deciziile Curtii Constitutionale", a declarat Stelian Ion, la Ministerul Muncii.El a adaugat ca este important sa se ajunga "la un nivel echilibrat, cat mai aproape de salariu, asa cum spun si normele europene si cum sugereaza si criteriile internationale".