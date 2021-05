Ministrul Justitiei, Stelian Ion, vrea o structura specializata in cadrul parchetelor care sa combata infractiunile de mediu

"In scopul realizarii acestui obiectiv ambitios, al programului de guvernare si al nostru, este necesara o consultare ampla cu toate institutiile interesate din arcul guvernamental, cu cele din cadrul autoritatii judiciare, precum si cu societatea civila. Multumesc tuturor reprezentantilor parchetelor si institutiilor guvernamentale care au raspuns pozitiv si constructiv invitatiei noastre.Salutam implicarea societatii civile din domeniul protectiei mediului, pe care contam in continuare si cu care ne vom consulta si in etapele urmatoare. Ne dorim ca in scurt timp sa prezentam public cea mai buna solutie pentru modernizarea, specializarea si eficientizarea activitatii de cercetare si urmarire penala a infractiunilor savarsite impotriva mediului", a afirmat Stelian Ion, potrivit unui comunicat de presa al Ministerului Justitiei.La discutii au participat reprezentanti ai Parchetului de pe langa Inalte Curte de Casatie si Justitie, Directiei Nationale Anticoruptie, Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Mediului Apelor si Padurilor, Garzii Nationale de Mediu, Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare, precum si reprezentanti ai organizatiilor nonguvernamentale care activeaza in domeniul protectiei mediului, Fundatia Carpathia - European Wilderness Reserve, World Wildlife Fund, Societatea Ornitologica Romana, Fundatia Terra Mileniul III, Fundatia Eco Civica, Let's Do It Romania, Asociatia Ateliere fara Frontiere, Fauna si Flora Internationala, Mare Nostrum, Asociatia Cinegetica pentru Cercetarea Habitatelor "Valori Superioare", Asociatia "Act for Tomorrow" si Fundatia Carpathia.