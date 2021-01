Stelian Ion, ministrul Justitiei: Nu este oportuna cresterea varstei de pensionare a magistratilor

"In urma analizei pe care am facut-o cu privire la subiectul varstei de pensionare a magistratilor, am ajuns la concluzia ca nu este oportuna cresterea varstei de pensionare a acestora, insa voi propune abrogarea textului de lege adoptat in anul 2018 referitor la pensionarea anticipata, care ar urma sa intre in vigoare incepand cu data de 1 Ianuarie 2022.Prioritatea pe termen mediu va fi aceea de a gasi solutii pentru incurajarea oamenilor sa ramana de bunavoie in sistem, sa contribuie cu experienta lor la imbunatatirea calitatii actului de justitie si sa se simta pe deplin apreciati pentru munca pe care o depun", se arata intr-un comunicat de presa transmis de Ministerul Justitiei.In data de 31 decembrie proaspatul ministru al Justitiei anuntase ca este ingrojorat de numarul mare de pensionari din sistemul judiciar si ca vrea cresterea varstei de pensionare."Sunt ingrijorat de numarul mare de cereri de pensionare. Vom propune cresterea varstei de pensionare, astfel ca un magistrat sa nu mai poata iesi la pensie la 48 de ani", a spus Stelian Ion intr-o conferinta publica.Ministrul anuntase la inceputul saptamanii o o intalnire la CSM , in cadrul careia sa discute si despre schema de pensionare anticipata a judecatorilor si procurorilor. "Ce este absolut nociv ar fi sa avem de a face cu un val de pensionari. Si ce-mi propun eu ca ministru, in primul rand, este ca oamenii care lucreaza acum in sistem, judecatori si procurori, sa isi doreasca sa ramana. Eu am facut solicitarea publica sa nu isi depuna demisiile, pentru ca exista o intentie politica reala de a opri acest val", a declarat Stelian Ion la Hotnews.ro.CITESTE SI: